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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri, adaylara deneyimlerini panelde aktardı

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri, adaylara deneyimlerini panelde aktardı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler, hemşire adaylarına yönelik panelde mesleki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Panelde sağlık kuruluşlarının adaylardan beklentileri, mesleki yeterlilikler ve klinik deneyimler ele alındı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, hemşire adaylarına yönelik düzenlenen panelde mesleki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Sinop'ta geleceğin sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Sağlık Kuruluşlarının Hemşire Adaylarından Beklentileri: İşveren-Öğrenci Buluşması" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi hemşirelerinden Fadime Ayrancıoğlu ve Elif Cansız konuşmacı olarak katıldı. Programda, sağlık kuruluşlarının hemşire adaylarından beklentileri, mesleki yeterlilikler, klinik deneyimler ve hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerindeki önemi ele alındı. Panel kapsamında konuşan hemşireler, mesleki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak geleceğin sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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