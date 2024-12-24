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Sındırgı'da Mobil Sağlık Tırı ile Kanser Taraması

Sındırgı'da Mobil Sağlık Tırı ile Kanser Taraması
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Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü, kadınların kansere karşı erken teşhisle hayata tutunmasını sağlamak amacıyla Mobil Sağlık Tırı projesini hayata geçirdi. 30-70 yaş aralığındaki bin kadına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı.

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadınların kansere karşı erken teşhisle hayata tutunması için önemli bir adım attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Mobil Sağlık Tırında, 30-70 yaş aralığındaki bin kadına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı.

Sındırgı Belediyesi'nin lojistik desteğiyle hayata geçen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlığı ve tüm kamu kurumlarının da destek verdiği proje, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara ulaşmayı hedefledi.

İlçe sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen yaş grupları, mahalle muhtarları ve aile hekimlerinin işbirliği ile kırsal mahalle programlamaları yapıldı.

Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda yaşadıkları zorlukları aştıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Yurt, projenin önemini vurgulayarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kanser taramalarımıza devam etmekteyiz. 75 mahallenin tamamına ulaştık ve bin hastamıza kanser taraması gerçekleştirdik. Erken tanı hayat kurtarır" dedi. Yurt, projenin başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe sağlık müdürlüğü, bu tür projelerin devamlılığını sağlayarak, ilçedeki kadınların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Sındırgı'nda gerçekleştirilen Mobil Sağlık Tırı projesi, kadınların sağlık bilinçlenmesine de önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Sağlık
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