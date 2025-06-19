Sınav Döneminde Doğru Beslenmenin Önemi

Sınav Döneminde Doğru Beslenmenin Önemi
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Beykoz Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Nazır, sınav döneminde doğru beslenme stratejilerinin öğrencilerin zihinsel performansını artırabildiğini belirtti. Özellikle kahvaltının atlanmaması gerektiğini vurgulayan Nazır, dengeli ve sağlıklı bir beslenmenin sınav başarısında önemli rol oynadığını açıkladı.

SINAV döneminde beslenmenin zihinsel performans üzerindeki etkilerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Serap Nazır, "YKS gibi yoğun zihinsel performans gerektiren sınavlarda, doğru beslenme stratejileri öğrencilerin dikkat sürelerini ve stresle başa çıkma becerilerini güçlendirir. Özellikle sınav sabahı kahvaltıyı atlamak, bilişsel performansı düşürebilir" dedi.

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Nazır, sınav döneminde özellikle kahvaltı düzeni, sıvı alımı ve uyku beslenme ilişkisine dikkat çekerek öğrencilerin hem beden hem zihin sağlığını destekleyecek önerilerde bulundu.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sınav başarısı üzerindeki etkilerini vurgulayan Dr. Nazır şöyle konuştu: "YKS gibi yoğun zihinsel performans gerektiren sınavlarda, doğru beslenme stratejileri öğrencilerin dikkat sürelerini ve stresle başa çıkma becerilerini güçlendirir. Özellikle sınav sabahı kahvaltının atlanmaması büyük önem taşır. Kahvaltı, günün ilk enerji kaynağıdır ve bilişsel işlevleri doğrudan etkiler. Önerimiz; haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek, az tuzlu peynir, zeytin, ceviz, bol yeşillik ve bitki çayından oluşan dengeli bir tabaktır."

Dr. Öğr. Üyesi Nazır, sınav haftasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken temel başlıkları ise şöyle sıraladı:

"Probiyotik ve prebiyotik gıdalar (yoğurt, kefir, turşu vb.) bağırsak sağlığını destekleyerek zihinsel dayanıklılığı artırır.

"C vitamini yönünden zengin sebze ve meyveler (portakal, kivi, brokoli, biber) stres hormonlarını dengelemeye yardımcı olur.

"Omega-3 yağ asitleri (balık, ceviz, keten tohumu) ile B vitaminleri, hafıza ve öğrenme kapasitesini destekler.

"Sınav sabahı tuzlu ve ağır gıdalardan kaçınılmalı, susama hissi yaratacak salamura ürünler tercih edilmemelidir.

"Kafein tüketimi sınırlandırılmalı, saat 17: 00'den sonra çay, kahve gibi içeceklerden uzak durulmalıdır. Aşırı kafein tüketimi uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir ve çarpıntıya neden olabilir.

"Enerji içeceklerinden uzak durulmalı, kan şekerini hızlı yükselten sürülebilir çikolata ve şekerli meyve suları yerine taze/kuru meyveler tercih edilmelidir.

"Her saat başı bir bardak su içilerek sıvı tüketimi güne yayılmalı, sınav günü mutlaka su bulundurulmalıdır."

'UYKU VE BESLENME İLİŞKİSİ BAŞARIYI ETKİLİYOR'

Sınav dönemlerinde sıklıkla görülen uyku problemlerine de değinen Nazır, şu uyarıda bulundu:

"Kaliteli uyku, sınav başarısı için en az sağlıklı beslenme kadar önemlidir. Akşam yemeği uyku saatinden en az 3-4 saat önce tüketilmeli, sindirimi zor yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Papatya ve melisa gibi bitki çayları, uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı beslenme yalnızca beden sağlığınızı değil, zihinsel performansınızı ve sınav motivasyonunuzu da doğrudan etkiler. Bu dönemde kazanacağınız doğru beslenme alışkanlıkları, sadece sınav başarınıza değil, yaşam boyu sürdüreceğiniz sağlıklı bir yaşama da katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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