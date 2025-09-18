Sık sık maden suyu içenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi: Faydası kadar zararı da çok

Son dönemde sofralarda sıkça tercih edilen maden suyu, özellikle yemek sonrası sindirimi desteklemesiyle biliniyor. Mineral bakımından zengin içeriği sayesinde vücuda çeşitli faydalar sağlasa da, uzmanlar aşırı tüketimin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

KALP VE DAMAR RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT

Maden suyunda bulunan yüksek sodyum oranı, kalp ve damar sisteminde sorunlara neden olabilir. Fazla tüketildiğinde kan basıncını yükseltebilir, kalp ritim problemlerini tetikleyebilir ve vücutta su tutulmasına (ödem) sebep olabilir. Özellikle hipertansiyonu veya kalp rahatsızlığı olan kişilerin, maden suyu tüketimini sınırlandırmaları gerekiyor.

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN RİSK FAKTÖRÜ

Maden suyundaki yoğun mineral miktarı, böbreklerin ekstra çalışmasına neden olur. Uzmanlar, düzenli ve aşırı miktarda maden suyu içmenin böbrek taşı oluşum riskini artırabileceğini belirtiyor. Böbrek hastalığı olanların ise bu içeceği doktor kontrolü olmadan tüketmemeleri öneriliyor.

MİDE VE SİNDİRİM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZLUKLAR

Sindirime yardımcı olarak görülen maden suyu, aşırı tüketildiğinde ise mide asidini artırarak reflü ve gastrit gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir. Ayrıca gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin de artmasına yol açabilir. Mide hassasiyeti bulunanların tüketirken dikkatli olması tavsiye ediliyor.

TÜKETİMDE ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Uzmanlar, sağlıklı bireylerin haftada birkaç kez maden suyu içmelerinin uygun olduğunu söylüyor. Yemek sonrası tüketim önerilirken, aşırıya kaçmanın vücuttaki mineral dengesini bozabileceği uyarısı yapılıyor.

HANGİ MADEN SUYU DAHA SAĞLIKLI?

Ayrıca uzmanlar, şekersiz ve katkısız doğal maden sularının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Etiket üzerinde sodyum oranının düşük olması, günlük kullanım için daha uygun olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerin maden suyu tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.