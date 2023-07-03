Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İlk Açık Kalp Ameliyatı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ilk açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kalp krizi geçiren Şakir Gündüz'ün ameliyatı, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı.

Yaklaşık 2 hafta önce kalp krizi Şakir Gündüz (55) Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Gerekli anjiyografi ve diğer tetkikler sonrası Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Uğur Şener ve Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu Gündüz'ün ameliyat olmasına karar verdi.

Gündüz gerçekleştirilen açık kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 3 damarının değiştirildiğini ve ameliyatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Şu anda hastamız serviste, gayet rahat ve herhangi bir problemi yok. Bugün taburcu etmeyi planlıyoruz." diyen Şener, bundan sonra ekip olarak bu tür ameliyatları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çekirdekoğlu da eğitimleri esnasında defalarca yaptıkları ameliyatı Siirt'te ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bunun devamlılığını sağlamanın önemli olduğunu bildirdi.

Ameliyatı gerçekleştirmelerinde kendilerine destek olan başhekim Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak ve yetkililere teşekkür eden Çekirdekoğlu, "Bundan sonra dış merkezlere sevklerin önüne geçmiş olacağız. Birçok damar ameliyatı da hem kapalı hem açık yöntemle başarıyla uygulanıyordu. Bir açık kalp ameliyatı kalmıştı, onu da Siirt halkının hizmetine sunmuş bulunuyoruz." dedi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak da hastanede başarılı ameliyatların gerçekleştirilebilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

Koroner anjiyografi ünitesi ile kalp cerrahi ünitesinin eşgüdüm içerisinde çalıştığını dile getiren Kaynak, bu gelişmeyle beraber artık hastaları il dışına sevk etmeden hastanelerinde ameliyat edebileceklerini aktardı.

Hasta Şakir Gündüz de ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, doktorlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.