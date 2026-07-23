Baykan Devlet Hastanesinde HAP saha tatbikatı gerçekleştirildi

Siirt'in Baykan İlçe Devlet Hastanesinde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılması, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, hazırlanan senaryo başarıyla uygulandı. Tatbikata, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afet Birimi adına Feryat Erdemci gözlemci olarak katıldı. Tatbikat sürecini yerinde takip eden Erdemci, gerçekleştirilen uygulamaları değerlendirerek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak incelemelerde bulundu. Yetkililer, benzer tatbikatların sağlık tesislerinin afetlere hazırlık düzeyini artırmak ve olası acil durumlarda etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı