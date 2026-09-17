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Şiddetli boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, sebebi şoke etti

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Şiddetli boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, sebebi şoke etti
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Çorum’da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve kan tükürme gibi şikayetlerle hastaneye başvuran hastanın boğazında sülük olduğu tespit edildi.

Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve kan tükürme gibi şikayetlerle hastaneye başvuran hastanın boğazında sülük olduğu tespit edildi. Sülük başarılı bir operasyonla vatandaşın boğazından çıkartıldı.

Çorum'da bir vatandaş, yaşadığı şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleri sebebiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis polikliniğine başvurdu. Yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın, son 2 haftadır artan ve son 1 haftadır ciddi solunum sıkıntısına dönüşen rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Yutma güçlüğü sebebiyle, katı gıda tüketemeyen ve sadece su ile çorba gibi sıvılarla beslenebilen hastanın yapılan detaylı incelemelerinde akciğerlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Ayrıntılı değerlendirme amacıyla Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde konsülte edilen hastaya rijit endoskopik muayene uygulandı. Yapılan incelemede, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutak (hipofarenks) arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Sülük hassas müdahaleyle çıkarıldı

Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma riski göz önünde bulundurularak anestezi hekimleriyle koordinasyon sağlandı. Hasta genel anestezi altına alınarak gerçekleştirilen hassas müdahaleyle sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı ve bölgedeki kanama kontrol altına alındı. Başarılı operasyonun ertesi günü yeniden normal şekilde beslenmeye başlayan hastanın kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri tamamen ortadan kalktı. Sağlığına kavuşan hasta, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden şifa ile taburcu edildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başhekim Gömeç, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, vakayı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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