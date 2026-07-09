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Sıcaklar arttı, klima uyarısı geldi! Yanlış kullanım enfeksiyon ve kas spazmına yol açabilir

Sıcaklar arttı, klima uyarısı geldi! Yanlış kullanım enfeksiyon ve kas spazmına yol açabilir Haber Videosunu İzle
Sıcaklar arttı, klima uyarısı geldi! Yanlış kullanım enfeksiyon ve kas spazmına yol açabilir
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Türkiye genelinde etkisini artıran sıcaklarla birlikte klima kullanımı da yükseldi. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Orhan Şen, bakımı yapılmayan ve yanlış kullanılan klimaların enfeksiyon riskini artırabileceğini, kas spazmı ve boyun tutulmasına neden olabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klima kullanımı arttı. Uzmanlar ise serinlemek isterken sağlığınızı riske atmamanız gerektiği konusunda uyarıyor.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Orhan Şen, en büyük tehlikenin bakımı ihmal edilen klimalar olduğunu belirterek, temizlenmeyen cihazlarda biriken mikroorganizmaların ciddi enfeksiyonlara ve ağır akciğer hastalıklarına yol açabileceğini söyledi. Bu nedenle klima kullanılmadan önce periyodik bakımının mutlaka yaptırılması gerektiğini vurguladı.

"KLİMAYI DOĞRUDAN BOYUN VE SIRT BÖLGESİNE GELMEYECEK ŞEKİLDE AYARLAYIN"

Toplumda yaygın olan "klima boyun fıtığı yapar" inanışının doğru olmadığını ifade eden Şen, doğrudan soğuk havaya maruz kalmanın özellikle terliyken kas spazmına ve boyun tutulmasına neden olabileceğini belirtti. Boyun fıtığı ile kas spazmının farklı rahatsızlıklar olduğuna dikkat çeken uzman, klimanın hava akımının doğrudan boyun ve sırt bölgesine gelmeyecek şekilde ayarlanmasını önerdi.

Uzmanlara göre sıcak havalarda klimadan tamamen vazgeçmek yerine, düzenli bakım yaptırmak, hava akımını doğrudan vücuda yöneltmemek ve uygun sıcaklıkta kullanmak, yaz aylarını daha sağlıklı geçirmenin en önemli kuralları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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