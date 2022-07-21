Sıcak havalar kan sulandırıcı kullanan hastalar için risk oluşturuyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında kanama riskinin arttığını söyledi.

Doç. Dr. Altay, AA muhabirine sıcak havaların vücudu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sıcak havaların kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu ve koroner arter hastaları için risk oluşturduğunu anımsatan Altay, bu aylarda kalp krizi vakalarının arttığını dile getirdi.

Altay, yaz aylarında hızlı sıvı kaybı, güneşe fazla maruziyet ve yetersiz su tüketiminin kalp hastalarında ritim bozukluğu ve ataklara yol açtığını belirterek, "Risk grubundaki hastaların güneşin dik geldiği bu saatlerde dışarıda bulunmamalarını öneriyoruz. Suyu çok uygun şekilde ortalama 2-2,5 litre tüketmelerini öneriyoruz. Beklenmedik bir çarpıntı ve atak durumunda doktora başvurmalarını istiyoruz." dedi.

Doç. Dr. Altay, sıcak havalarda kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarının güneşin etkilerine karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Altay, sıcak havalarda kan basıncının arttığını ve damar yatağında genişlemeler olduğunu belirtti.

Risk grubundaki hastaların yaza girmeden önce doktor kontrolünden geçmeleri ve ilaçlarını aksatmadan kullanmaları tavsiyesinde bulunan Altay, "Stent takılan, by-pass olan hastalarda kan sulandırıcılarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir gün bile almaması kalp krizine neden olabiliyor. Bu kişiler kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için kanama riskleri de artmakta, çok güneşe maruz kalmamaları ve kanı sulandıracak çok fazla yeşillik tüketimi yapmamalılar. Aynı zamanda kanı sulandıracak ağrı kesicilerden de uzak durmaları gerekli." diye kaydetti.