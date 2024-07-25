Sıcak Hava Obezite ve Yüksek Tansiyon Riskini Artırıyor

Sıcak hava, özellikle obezite ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olan kişiler için ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, vücut ısısının kontrol edilmesini zorlaştırarak kan basıncının yükselmesine neden olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Sıcak havada damarlar daha fazla zorlanırken, bu durum beyin kanaması riskinin artmasına yol açabilir. Bu nedenle sıcak havalarda serin kalmak, yeterli su tüketmek ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak son derece önemli" dedi.

Beyin kanaması; beyindeki kan damarlarının yırtılması sonucu, kanın beyin dokusuna sızmasıyla meydana gelen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum, beyinde basınç artışına ve beyin hücrelerinin zarar görmesine yol açar. Beyin kanaması, felç, konuşma bozuklukları, hafıza kaybı ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

BEYİN KANAMASI, ERKEN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Oğuzhan Onultan, beyin kanamasında erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyledi: Dr. Onultan, "Beyin kanamasında erken müdahale hayati önem taşır. Beyin kanaması, erken teşhis ve müdahale ile kontrol altına alınabilir. Obezite ve yüksek tansiyon gibi risk faktörlerine sahip kişilerin, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekir. Belirtilerin fark edilmesi ve acil tıbbi yardım alınması, hastanın hayatta kalma ve iyileşme şansını büyük ölçüde artırır. Baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, kol veya bacakta ani güçsüzlük gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, beyin kanaması riskini azaltmak için alınabilecek tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Tansiyon kontrolü: Yüksek tansiyon, beyin kanamasının en yaygın nedenlerinden biridir. Düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürmeli ve kontrol altında tutmalısınız.

Sağlıklı beslenme ve egzersiz: Obezite, yüksek tansiyona yol açarak beyin kanaması riskini artırır. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.

Sıcak havalarda dikkatli olmak: Sıcak hava, vücutta su kaybına veya tansiyon yükselmesine neden olabilir. Sıcak havalarda bol su içmek ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Alkol ve sigara kullanımını azaltmak: Alkol ve sigara, damar sağlığını olumsuz etkileyerek beyin kanaması riskini artırır."

"Beyin kanaması tedavisi, kanamanın nedenine, yerine ve şiddetine bağlı olarak değişir" diyen Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, tedavi seçenekleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kanamanın durdurulması ve beyin üzerindeki baskının azaltılması için cerrahi girişim gerekebilir. Cerrahi müdahalenin dışında, beyin ödemini azaltan ve beyni ilaçlar kullanılabilir. Fizik tedavi, konuşma terapisi ve psikolojik destek, hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilir."