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Seyfi Demirsoy Hastanesi uzmanı, diyabet taramasına 35 yaşında başlanmasını önerdi

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Seyfi Demirsoy Hastanesi uzmanı, diyabet taramasına 35 yaşında başlanmasını önerdi
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Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanı Dr. Can Akçura, diyabetin erken tanı ve sağlıklı yaşamla kontrol edilebileceğini bildirdi. Akçura, Amerikan Diyabet Derneğinin 2026 önerilerine göre erişkinlerde taramaya 35 yaşında başlanması gerektiğini belirtti.

Diyabetin erken tanı, uygun tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabileceği bildirildi. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Akçura, 35 yaşından itibaren düzenli tarama yapılması gerektiğini belirtti.

Diyabetin pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun bunu etkili kullanamamasıyla kan şekerinin yükselmesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Uzman Dr. Can Akçura, sık idrara çıkma, aşırı susama, halsizlik, kilo kaybı ve bulanık görme gibi belirtiler gösteren hastalığın uzun süre sessiz ilerleyebildiğini söyledi. Kişinin kendini iyi hissetmesinin kan şekerinin normal olduğu anlamına gelmediğini belirten Dr. Akçura, "Belirtileri bulunan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması; risk altındaki bireylerin ise herhangi bir yakınmaları olmasa da değerlendirilmesi önemlidir. Tanıda açlık kan şekeri, HbA1c ve gerekli durumlarda şeker yükleme testi gibi yöntemlerden yararlanılır. Hangi testin uygulanacağına hekim karar verir" dedi.

RİSK FAKTÖRLERİ VE TARAMA YAŞI

Birinci derece yakınlarında diyabet olanlar, fazla kilolular, hareketsiz yaşam sürenler ve yüksek tansiyonu bulunanların yüksek risk taşıdığını dile getiren Akçura, gebelikte diyabet geçirmiş olmanın da sonraki yıllarda hastalık riskini artırdığını kaydetti. Amerikan Diyabet Derneğinin 2026 yılı önerilerine göre diğer risk faktörleri bulunmasa bile erişkinlerde diyabet taramasına 35 yaşında başlanması gerektiğini aktaran Akçura, fazla kilolu veya obezitesi olan ve ek risk faktörü taşıyan kişilerde ise daha erken yaşlarda tarama yapılması gerektiğini vurguladı.

Tip 2 diyabetin önlenmesinde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve uygun vücut ağırlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildiren Akçura, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta hareket edilmesi, dengeli beslenilmesi ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Diyabet yönetiminin kan şekeri ölçümüyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Akçura, "Göz, böbrek, sinir ve ayak sağlığının değerlendirilmesi; kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin izlenmesi de bakımın önemli parçalarıdır. Düzenli takip ve zamanında tedavi, diyabete bağlı sağlık sorunlarının önlenmesine veya ilerlemesinin yavaşlatılmasına yardımcı olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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