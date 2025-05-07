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Seyahat Sağlığı Danışmanlık Hizmeti ile Güvenli Seyahat

Seyahat Sağlığı Danışmanlık Hizmeti ile Güvenli Seyahat
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Türkiye genelinde 56 Seyahat Sağlığı Merkezi, yurt dışında seyahat edecek Türk vatandaşlarına ülkelerin sağlık riskleri hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. 2024'te seyahat eden Türk sayısı artarken, seyahat sağlığı hizmetlerinin önemi de artmakta.

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren 56 Seyahat Sağlığı Merkezi'nde yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarına gidecekleri ülkelerin sağlık risklerine yönelik ücretsiz olarak bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, dünyada gelişen salgın hastalıklara karşı Türkiye'yi koruma görevinin yanı sıra halk sağlığı uygulamalarından biri olan seyahat sağlığı hizmetini de veriyor. Seyahat sağlığı hizmeti, Türk vatandaşlarına ücretsiz sağlanırken, Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilere de ücret karşılığında sağlanıyor. Seyahat sağlığı hizmeti, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (DST) Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR-2005) çerçevesinde yetkilendirilmiş merkezler aracılığıyla yürütülüyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 56 Seyahat Sağlığı Merkezi'nde, seyahat öncesinde gidilecek ülkenin sağlık riskleri, aşı gereklilikleri, sıtma gibi endemik hastalıklara karşı ilaçla koruma (kemoprofilaksi), hijyen önlemleri ve sağlık çantası hazırlığı gibi konularda bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor.

'HİZMETLERİN KAPSAMI GİDEREK ARTMAKTADIR'

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, yaptığı yazılı açıklamada, "2024 yılında dünya çapında 1,4 milyar insan ülkeler arası seyahat etti. Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bine ulaştı. Afrika'dan Asya-Pasifik'e, Latin Amerika'dan Okyanusya'ya kadar uzanan coğrafyalarda diplomatik, ticari ve insani temaslar yoğunlaşırken vatandaşlarımız sarıhumma, sıtma, tifo gibi bulaşıcı hastalık riski taşıyan bölgelere seyahat ediyor. Bu nedenle seyahat sağlığı hizmetlerinin kapsamı ve önemi giderek artmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir seyahat geçirmesi için gereken desteği sunmaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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