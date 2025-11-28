Haberler

Serik Devlet Hastanesi'nde Gerçekleştirilen Tatbikat, Gerçeği Aratmadı

Antalya'nın Serik Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat, acil durum senaryolarına hazırlık amacıyla yapıldı. Tatbikatta, bir annenin bebeği kaçırma girişimi ve trafik kazası sonrası hastaneye getirilen yaralılar gibi durumlar simüle edildi. Hastane Başhekimi, tatbikatların önemine dikkat çekerek, personelin gelişimi için bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurguladı.

ANTALYA Serik Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmayan anlara sahne oldu.

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, senaryo gereği bir annenin rahatsızlanması üzerine hastaneye getirdiği bebeği müşahede odasına alındı. Anne telefonla konuşmak için odadan çıktığı sırada boşandığı eşi ise bebeği kaçırmaya kalkıştı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik görevlileri bebeği kurtarıp, annesine teslim etti. Tatbikat trafik kazasında yaralanan 3'ü ağır 40 kişinin ambulanslarla hastaneye getirilmesi ve ekipleri müdahale etmesiyle devam etti. Bu sırada hasta yakınları sağlık personeliyle tartışırken, güvenlik personeli de olaya müdahale etti. Tatbikat, kazada yaralanarak kendi imkanlarıyla hastaneye gelen bir hamileye ekiplerin müdahalesiyle tamamlandı. Görevlilerin tatbikat sırasında ortaya koyduğu performans ilgi çekerken, hastanede bulunanlar bu anları merakla takip etti. Hastane Başhekimi Serkan Kurt, "Bu ve bunun gibi tatbikatlar hem çalışanlarımız hem de bizler için son derece verimli geçmektedir. Bu tür tatbikatların faydalarını her zaman görüyoruz. Nitekim geçen gün hastanemize gelen toplu zehirlenme vakasında personelimizin ne kadar donanımlı ve yeterli olduğunu bir kez daha gördük. Yılda birkaç defa bu tür tatbikatları yapıyoruz. Hem kendimizi hem de personelimizi geliştirerek halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

