Haberler

Hakkari'de Sobadan Sızan Gazdan Etkilenen 12 Kişiye Kar Nedeniyle 3 Saatte Ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan bir mezrada sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından ambulanslar bölgeye ulaşarak zehirlenen kişileri aldı.

1) SOBADAN SIZAN GAZDAN ETKİLENEN 12 KİŞİYE KAR NEDENİYLE 3 SAATTE ULAŞILDI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Meşeli mezrasında aynı aileden 12 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şikayetiyle yardım istedi. Yola çıkan 3 ambulans, kar kalınlığını 1 metreyi bulan bölgede karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan kişileri hastaneye kaldırdı.

Şemdinli'de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Şemdinli'de, gece geç saatlerde, ilçeye 15 km uzaklıktaki Bağlar köyü Meşeli mezrasındaki aynı aileden 12 kişi, baş dönmesi ve kusma şüphesiyle 112'yi arayıp yardım istedi. 3 ambulans, karla mücadele ekipleriyle birlikte yola çıktı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, ekipler yoğun çalışma yürüttü. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ambulanslar, mezraya ulaşıp zehirlenen 12 kişiyi alıp, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor.Bağlar köyü muhtarı Azad Çiftçi, "Köyümüze bağlı Meşeli mezrasında soba zehirlenmesi ihbarını aldık. Durumu hemen yetkililere bildirdik ve bölgeye Özel İdare ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasının ardından 12 kişi güvenli bir şekilde ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü