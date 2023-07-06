Şehit Dr. Ekrem Karakaya vefatının sene-i devriyesinde anıldı

KONYA - Konya Şehir Hastanesinde görevi başında silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, vefatının 1. yıl dönümünde unutulmadı. Dr. Ekrem Karakaya için Konya Şehir Hastanesi'nde anma programı düzenlendi. Ekrem Karakaya'nın hastanedeki odasına çiçek bırakılmasının ardından Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Karakaya için hazırlanan video gösterimi sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, menfur saldırının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Acımız hala yüreğimizde. Şehit kardeşimizin odasında bir daha kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Tabii sağlık çalışanları gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını dindirmek, hayatlarını kurtarmak için çalışıyor, gayret ediyor. Ekrem kardeşimiz de birçok canın kurtulmasına vesile olan görevine aşık bir kardeşimizdi. Görevi başında maalesef menfur saldırı sonucu şehit edildi. Rabbim rahmet eylesin. Bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Eşi ve çocuklarına Allah sabır versin. Sağlıklı ömürler versin" dedi.

Karakaya'nın odasını muhafaza ettiklerini ifade eden Mehmet Koç, "Çok önemli bir simge ve sembol Ekrem kardeşimiz. Odasına el süresimiz gelmiyor ve hatırasını yaşatmayı arzu ediyoruz. Eşyaları olduğu gibi burada muhafaza ediliyor. Tabii acı olaylardan ders alma adına da bir vesile olsun diyoruz. Bir daha acı yaşanmaması adına buralar hatırlansın. Unutulacak bir olay değil. Bu vesileyle buranın hatırasının yaşatılması adına muhafaza etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Günenc ise, "Hepimiz için çok değerli olan şehit doktor kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın hatırası önünde saygıyla eğiliyor, kendisini rahmetle anıyor, mekanının cennet olmasını diliyorum" diye konuştu.

Anma programına Karakaya'nın mesai arkadaşları ve hastane personeli de katıldı.