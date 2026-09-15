Şehir Hastanesi’ndeki acil servis hizmetleri yerinde değerlendirildi

Aydın şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileri ile birlikte Acil Serviste görev yapan nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanları ziyaret ederek, çalışmaları dğerlendirdi.

Acil Servisin triyaj, muayene ve müdahale alanları, gözlem alanları ile diğer çalışma birimlerini ziyaret eden Başhekim Özbahçıvan, sunulan sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde değerlendirdi.

Görevi başındaki sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek sunulan acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Başhekim Özbahçıvan tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. Özbahçıvan, ziyaret sırasında ayrıca Acil Serviste tedavi gören hastalarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı