Haberler

Şehir Hastanesi’ndeki acil servis hizmetleri yerinde değerlendirildi

Şehir Hastanesi’ndeki acil servis hizmetleri yerinde değerlendirildi
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileri ile birlikte Acil Serviste görev yapan nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanları ziyaret ederek, çalışmaları dğerlendirdi.

Aydın şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileri ile birlikte Acil Serviste görev yapan nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanları ziyaret ederek, çalışmaları dğerlendirdi.

Acil Servisin triyaj, muayene ve müdahale alanları, gözlem alanları ile diğer çalışma birimlerini ziyaret eden Başhekim Özbahçıvan, sunulan sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde değerlendirdi.

Görevi başındaki sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek sunulan acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Başhekim Özbahçıvan tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. Özbahçıvan, ziyaret sırasında ayrıca Acil Serviste tedavi gören hastalarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abartı egzoz pahalıya patladı! 'Seviyoruz ama' dedi, cezadan kurtulamadı

Abartı egzoz pahalıya patladı! Genç sürücünün sözlerine dikkat
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

Çayı böyle içenlerde kanser riski dört kat fazla çıktı
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz