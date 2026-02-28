Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya 'ışık' oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göz Bankası, son iki yılda gerçekleştirdiği kornea nakilleriyle 100'den fazla hastanın yeniden görmesini sağladı.

Isparta'da yaklaşık üç yıldır kornea nakli hizmeti sunan SDÜ Göz Bankası, gerçekleştirilen başarılı nakiller sayesinde hastaların yaşam kalitesini artırdı. Görme yetisini kaybetmiş hastalar tedavinin ardından sosyal hayatlarına daha aktif bir şekilde geri dönme imkanı buldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası Müdürü Doç. Dr. Semra Acer, AA muhabirine, yaklaşık üç yıldır hizmet verdiklerini, son iki yıl içerisinde 100'ün üzerinde nakil gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hastaların daha önce tedavi için başka şehirlere gittiğini, artık Isparta'da da bu hizmet verildiğini belirten Acer, "Daha önce hastalarımız başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu ancak şimdi hem kendi hastalarımıza umut oluyor hem de diğer şehirlere kornea temini sağlıyoruz." dedi.

Acer, kornea naklinin gözün ön saydam tabakasının değiştirilmesi anlamına geldiğini ifade ederek, "Halk arasında göz nakli olarak biliniyor ama aslında sadece saydam korneayı alıp ihtiyacı olan hastaya naklediyoruz. Gözün bütünlüğü korunuyor, cenaze bütünlüğü bozulmuyor. Kornea dediğimiz dokunun bulanıklaştığı hastalarda görme ciddi şekilde azalır. Bunu bir evin camı gibi düşünebilirsiniz. Cam kirlendiğinde dışarıyı göremeyiz. Kornea bulanıklaştığında da dünyayı net göremeyiz. Kornea nakli, bu camın yeni ve saydam bir camla değiştirilmesi ameliyatıdır. Kornea damarsız bir yapı olduğu için doku uyumu gerekmez ve uygun hastalara güvenle uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kornea naklinin diğer organ nakillerine göre daha kolay bir süreç olduğunu vurgulayan Acer, böbrek nakli yapılan hastalar ömür boyu sistemik ilaç kullanmak zorunda kalırken, kornea naklinde hastaların genellikle sadece damla tedavisi kullandığını belirtti.

"Ülke geneline 250'ye yakın kornea gönderdik"

Acer, iyileşme sürecinin hızlı olduğuna dikkati çekerek, "Keratokonus (gözün önündeki saydam tabaka), kornea distrofileri (genetik geçişli), kornea dejenerasyonları gibi durumlarda nakil yapılabilir. Kimyasal yanıklar, travmalar veya enfeksiyonlar sonrasında kornea bulanıklaşırsa yine nakil uygulanır. Ancak hastanın en azından ışığı görebilmesi ve göz bütünlüğünün korunmuş olması gerekir. Glokoma bağlı tamamen görme kaybı olan hastalara kornea nakli yapılmaz." diye konuştu.

Ülke genelinde yaklaşık on bine yakın insanın kornea nakli beklediğini hatırlatan Acer, bir insandan alınan iki kornea, iki kişiye umut ve ışık olabildiğini anlattı.

Şu an Isparta'da 30 hastanın kornea nakli beklediğini aktaran Acer, şunları söyledi:

"Ülke geneline 250'ye yakın kornea gönderdik. Elimizde yeterli sayıda kornea var. Hastalarımız başka bir şehre gitmeden kendi şehirlerinde nakil olabiliyor. Listeye alındıktan sonra genellikle iki ay içinde sıra gelmektedir. Bekleme süremiz çok uzun değildir ve hastalarımıza kısa sürede umut olabiliyoruz."