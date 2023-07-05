Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde dijital arşiv hizmeti başlatıldı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda dijital arşiv hizmeti başlatıldı. Kardiyoloji poliklinik bünyesinde yapılan tetkik sonuçları artık dijital arşivde saklanacak ve hastalara e-nabız üzerinden ulaşılacak.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda dijital arşiv hizmeti başlatıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kardiyoloji poliklinik bünyesinde hizmet veren EKG, Ekokardiyografi, EFOR testi, tansiyon holter, ritim holter, eğik masa testi sonuçları kağıt çıktı yerine dijital arşiv olarak saklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ, servis olarak yeni hizmetler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bir çok sonucun artık dijital arşivde görüntüleneceğini ifade eden Demirbağ, şunları kaydetti:

"Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı olarak koroner anjiyo işlemlerinde yapılan dijital arşiv sisteminin polikliniğimizdeki tetkik birimlerimizde yapılan tetkik sonuçlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda hastanemiz yazılım birimi ve bölüm çalışanlarımızın gayretleri neticesinde poliklinik hizmet birimlerimize ait sonuçlar dijital arşive aktarılarak saklanmakta. Hastalarımıza yapılan tetkik sonuçları dijital arşiv aracılığı ile e-nabıza aktarılmakta ve gerekli olduğu durumlarda kolaylıklar ulaşılabilme imkanı sağlamakta. Hastalarımızın mevcut klinik durumlarının takip ve değerlendirilmesine kolaylık sağlayacaktır."

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastane genelinde başlatılan dijitalleşme sürecine kardiyoloji poliklinik hizmetlerini de eklemenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Haliliye'de yaz spor okulları başladı

Haliliye Belediyesi yaz spor okullarında düzenlenen kurslarda çocuklar, çeşitli spor dallarında eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonunda düzenlenen basketbol, voleybol, tekvando, judo ve yüzme kurslarında çocuklara eğitim veriliyor.

Lisanslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren kurslara çocukların ilgisi büyük olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor.