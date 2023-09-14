Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Alçı Motoru Skandalı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı motoru olmadığı gerekçesiyle hastaların mağdur edildiğini iddia etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "800 yatak kapasiteli Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı motoru yok. Çok sayıda ortopedi doktorunun, ortopedi teknikerinin görev yaptığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı motoru bulunmadığı için alçıları çıkarılamayan hastalar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderiliyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı kesme motoru olmadığı gerekçesiyle hastaların mağdur edildiğini iddia etti.

Tanal, bir sağlık görevlisinin "Sayın meslektaşım hastanede alçı motoru olmadığı için alçı açılması rica olunur" yazılı notu ile duyurduğu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi:

"Bu bir skandaldır. Bu bir rezalettir. Şanlıurfa'daki hastanelerin içler acısı halini göstermesi açısından düşündürücü bir örnektir. Koskoca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı kesme motoru yok. Yanlış okumadınız, 800 yatak kapasiteli Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı motoru yok. Çok sayıda ortopedi doktorunun, ortopedi teknikerinin görev yaptığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı motoru bulunmadığı için alçıları çıkarılamayan hastalar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderiliyor. Alçı kesme motoru dediğiniz nedir ki? Piyasa değeri 15-20 bin liralık olan bir tıbbi malzeme…

"HANİ HANS, TONİ, CONİ, HERKEL, FRANK, ALAYI BİRDEN BİZİ ÇEKEMİYORDU?"

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 15-20 bin liralık bir tıbbi cihaz alamıyor muyuz? Hani sağlıkta çağ atlamıştık? Hani dünya bizi kıskanıyordu? Hani Hans, Toni, Coni, Herkel, Frank, alayı birden bizi çekemiyordu? Şanlıurfa'nın sağlık sisteminde Afrika'dan beter durumda olduğunu dile getirdiğimizde bize kızıyorlardı. Meğerse Şanlıurfa'daki sağlık sistemine dair vahim tabloyu eksik dile getirmişiz.