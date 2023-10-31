Şanlıurfa'da uçak kazası tatbikatı yapıldı

Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğünce '2023 yılı Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı' kapsamında uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yaralılara sağlık personeli, ambulans ve UMKE araçlarıyla müdahale edildi.

Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğünce "2023 yılı Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı" kapsamında uçak kazası tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği Hindistan- Şanlıurfa seferini yapan GAP Hava Yollarına ait uçak inişi sırasında, pist yüzeyinin kaygan olması nedeniyle, pist dışına çıkarak toprak zemine gömüldü. Uçağın sol kanadı zemine çarpması sonucu yangın çıktı.

Tatbikatta, yaralılara 32 sağlık personeli, 4 ambulans ve 4 UMKE aracıyla müdahale edildi.

Tatbikat, başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Tatbikata, İl Emniyet Müdürlüğünden 10 personel, 3 araç, DHMİ Şanlıurfa GAP Havalimanı Müdürlüğü'nden 3 personel, 8 araç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 4 personel, 3 araç, HAVAŞ İstasyon Müdürlüğünden 10 personel, 1 araç, Harran Üniversitesinden 2 personel, 1 araç, Karayolları 91. Şube Şefliğinden 2 personel, 2 araç, Türk Hava Yollarından 5 personel, 1 araç ve jandarma ekipleri katıldı.