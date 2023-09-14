Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda üç merkez ilçe belediye zabıta ekipleri ile ortak denetim ekibi kuruldu. Ekipler, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırılıp satıldığı belirlendi. El konulan 300 gıda ürünü geri dönüşüm merkezinde imha edildi. Ekipler, 1 markete son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem yaptı. Denetimlerin devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA