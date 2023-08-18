Şanlıurfa'da pnömoni teşhisi konulan 4 yaşındaki çocuk Bursa'ya getirildi

ŞANLIURFA'da pnömoni teşhisi konulan ve entübe edilen 4 yaşındaki U.B.Y., ailesinin isteği üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile memleketi Bursa'ya getirildi.

Ailesi ile birlikte Şanlıurfa'da bulunan 4 yaşındaki kas hastası U.B.Y. genel durumu kötüleşince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pnömoni teşhisi konulan erkek çocuk U.B.Y. bir süre sonra entübe edildi. Bursa'da ikamet eden U.B.Y.'nin ailesi, çocuklarının ileri seviye tedaviye ihtiyaç duyması üzerine kendi şehirlerinde tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığı'na talepte bulundu. Bakanlık tarafından yapılan araştırmada hastanın tedavisinin Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılabileceği öğrenildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri U.B.Y'nin tedavisi için gerekli çalışmalara başlarken, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans da hastayı Şanlıurfa'dan alıp, Bursa'ya getirdi. Yenişehir Havalimanı'ndan vakit kaybetmeden Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen hastanın tedavisi sürüyor.