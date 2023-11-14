Şanlıurfa'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağlık personellerince gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 gün süreli UMKE temel eğitimi gerçekleştirildi, ardından tatbikat yapıldı. Teorik eğitimlerin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildiği faaliyetlerin saha eğitimleri ve tatbikatları ise Bozova kırsal alanda yapıldı. Tatbikat gereği yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlara, UMKE ekipleri acil müdahalede bulunarak hastanelere taşıdı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Şanlıurfa Bozova ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Kurtarma Ekibinin 25 yeni katılımcısı için temel eğitimin ve saha eğitiminin kurulduğu kamp alanına Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz ve hizmet başkanları katıldı.

Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, kamp alanında katılımcılara Türkiye'nin yeni bir afet ile karşı karşıya kalmaması temennisinde bulundu, meydana gelebilecek tüm afet ve olağan dışı durumlar için de eğitimlerin devam etmesi gerektiğini söyleyerek katılımcılara başarılar diledi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz ise, "Yılda iki defa gerçekleştirilen UMKE temel eğitimini şu an arkadaşlarımız uyguluyorlar. Eğitim sonunda UMKE ekibimize yaklaşık 25 yeni arkadaşımız dahil olmuş olacaktır. Eğitimlerin teorik ve pratik kısmında öğrenilen veya pekiştirilen konular eğitim sonundaki tatbikatla canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan bir deprem bölgesi oluşturulan tatbikatta UMKE'nin yeni gönüllüleri adeta zamanla yarışarak öğrendiklerini uygulamalı olarak sahada gerçekleştirme şansı buldu. Tatbikat sonrasında başarılı olan kursiyerlerimiz ile birlikte UMKE gönüllü ordumuzu güçlendirmiş olacağız. Ülkemize meydana gelebilecek yaşanmasını istemediğimiz tüm afet ve olağan dışı durumlar için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Kurtarma Ekibi birimi tarafından yurt içinde ve yurtdışında meydana gelebilecek acil afetlerde daha etkin, verimli sağlık hizmeti sunulması amacıyla gönüllü hastane personellerinden oluşan 1 Doç. Dr., 3 pratisyen hekim, 3 hemşire, 8 paramedik, 5 acil tıp teknisyeni, 1 eczacı, 1 diş teknisyeni, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni ve 1 anestezi teknisyeni olmak üzere toplamda 25 personele Kasım ayı içerisinde 5 gün süre ile uygulamalı eğitim verilerek, tatbikatla sonlandırıldı.