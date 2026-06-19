Haberler

Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projesi hasta çocuklara destek oluyor

Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projesi hasta çocuklara destek oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi'nde yürütülen 'Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projesi' kapsamında sanatçı Murat Kurşun, çocuk servisinde tedavi gören minik hastaları ziyaret ederek hediye verdi ve şarkılar söyledi.

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi tarafından çocuk hastalara tedavi süreçlerinde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projesi"ne, Mardinli sanatçı Murat Kurşun anlamlı bir ziyaretle destek verdi.

Sanatçı Murat Kurşun, Midyat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi ile günübirlik tedavi servisinde tedavi gören minik hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kurşun, çeşitli hediyeler takdim ederek, onların mutluluğuna ortak oldu. Ziyaret kapsamında çocuklarla sohbet eden ve şarkılar seslendiren sanatçı, minik hastaların moral ve motivasyonlarına katkı sağladı.

Projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Murat Kurşun, "Birkaç aydır bu projeyle ilgili iletişim halindeydik. Bugün fırsat bularak geldik. Başta Başhekimimiz Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz olmak üzere tüm hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu proje çok kıymetli ve örnek alınması gereken bir çalışma. Çocuklara ve ailelerine moral oluyor. İnşallah bu güzel projenin devamı gelir ve daha fazla destek görür" dedi.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ise, "Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Belirli periyotlarla çocuk servisimizde yatan yavrularımıza oyuncaklar dağıtarak tedavi süreçlerine pozitif katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu ayki misafirimiz, Mardin ve Midyat'ın sevilen sanatçılarından Murat Kurşun oldu. Kendilerine destekleri ve çocuklarımıza yaşattıkları mutluluk için teşekkür ediyoruz. Projemizi her ay sürdürmeye devam edeceğiz. Destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı hedefleyen proje, toplumun farklı kesimlerinden aldığı desteklerle büyümeye devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

Ünlü oyuncudan radikal değişim! Eren Elmalı'ya benzetildi
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Sinop Limanı'nda batan lüks yat 7 günlük çalışmayla kurtarıldı

7 günlük çalışma sonuç verdi! Lüks yat kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını açtı: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlı metrosunda Erdoğan ilk testi yaptı
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

Muayenehane bile kurmuş! Sahte doktorun gerçek mesleği şaşırttı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 40 gün ücretsiz