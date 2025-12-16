Samsun Şehir Hastanesi'nde Hibrit Cerrahi ile Hasta Sağlığına Kavuştu

SAMSUN Şehir Hastanesi'nde, ana atardamarında ciddi genişleme saptanan hasta hibrit cerrahisi ile sağlığına kavuştu. Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Hasan Karal, "Hem stent-greft hem de yapay damar bulunan bu sistemle yaklaşık 8-9 saat süren bir ameliyat gerçekleştirildi. Yoğun bir ekip çalışmasıyla tamamlanan ameliyat sonrası hastamız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ve servis sürecini ciddi bir komplikasyon yaşamadan atlattı. Şu anda taburculuğa çok yakın ve evine kavuşmayı bekliyor" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, çıkan aort, aort yayı ve inen aortta aynı anda ciddi genişleme saptanan Tahsin Erden (65), açık cerrahi ve endovasküler yöntemlerin birlikte kullanıldığı iki aşamalı hibrit bir tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu. Ameliyatın ilk aşamasında göğüs açılarak aort kökü ve aort yayı onarıldı, aynı seansta Frozen Elephant Trunk (FET) tekniği ile torasik aortun başlangıcı güçlendirildi. İkinci aşamada ise ameliyattan iki gün sonra, kasıktan girilerek TEVAR işlemi yapıldı ve aortun kalan riskli bölümü kapatıldı. Hasta, her iki işlemden sonra felç gelişmeden iyileşme sürecine alındı. Operasyon, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyeleri Dr. İlker Hasan Karal, Dr. Emrah Ereren ve Dr. Aşkın Kılıç tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi İlker Hasan Karal, "Kardiyolojiye herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen muayene sırasında ana atardamarında ciddi genişleme saptanan bir hasta tarafımıza yönlendirildi. Genişleme ileri düzeyde olduğu için hastayı eve göndermeden acilen ameliyata alma kararı verildi ve servisimize yatırıldı. Hastada yalnızca kalpten çıkan ana damar değil, beyin damarlarının çıktığı bölüm ile daha aşağı seviyelerde, akciğer, bağırsak ve karın bölgesine giden damarların ayrıldığı kısımlarda da yaygın genişlemeler mevcuttu. Anestezi hazırlıklarının ardından kalpten çıkan ana damar, aort kapağı ve beyin damarlarının çıktığı bölüm, özel bir teknikle hibrit bir materyal kullanılarak değiştirildi. İçinde hem stent-greft hem de yapay damar bulunan bu sistemle yaklaşık 8-9 saat süren bir ameliyat gerçekleştirildi. Yoğun bir ekip çalışmasıyla tamamlanan ameliyat sonrası hastamız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ve servis sürecini ciddi bir komplikasyon yaşamadan atlattı. Şu anda taburculuğa çok yakın ve evine kavuşmayı bekliyor" diye konuştu.

'HASTA ANİ BİR YIRTILMAYLA HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Dr. Karal, "Bu yöntem Türkiye'de daha önce uygulanmış olsa da kullanılan malzeme yeni nesil bir materyal. Türkiye'de sınırlı sayıda, Karadeniz Bölgesi'nde ise ilk kez uygulandı. Oldukça maliyetli olan bu sistem için devletimize ve hastanemize teşekkür ediyoruz. Hibrit sistem, kaplanmış bir stent ile ucuna dikilmiş yapay damarın birleşiminden oluşuyor. Stent-greft damarın içine yerleştirilip açıldıktan sonra hızlı ve güvenli bir dikiş hattı oluşturuluyor, böylece kanama riski minimuma indiriliyor. Ameliyat süresi neredeyse yarı yarıya kısalıyor, kanama ve komplikasyon oranları belirgin şekilde azalıyor. Bu hasta, hiçbir şikayeti olmadan rutin kontrolde hastalığı tespit edilen bir örnek. Kalpten çıkan ana damar yaklaşık 6,5 santimetreye ulaşmıştı; normalde 3 santimetreyi geçmemesi gerekir. Halk arasında balonlaşma olarak bilinen, tıpta ise anevrizma olarak adlandırılan bu durum büyüdükçe yırtılma ve ani ölüm riski artıyor. Eğer bu hastalık fark edilmeseydi, hasta günlük yaşamı sırasında ani bir yırtılmayla hayatını kaybedebilir ya da çok daha riskli bir acil ameliyata alınabilirdi" ifadelerini kullandı.

Ameliyattan sonra normal nefes alabildiğini söyleyen Tahsin Erden ise şöyle konuştu:

"Ameliyattan önce durumum çok iyi değildi. 3 metrede bir durarak dinlenmem gerekiyordu. Düzgün şekilde nefes alamıyordum. Doktor durumumu görünce hemen hastaneye yatırdı. Şimdiyse çok iyiyim ve çok mutluyum. Beni ameliyat eden hocalarımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Ben bu hastalığı üç yıl bilmeden çekmişim. 1 yılda hastalığı bilerek yaşadım. Daha önce hiç böyle bir hastalık başıma gelmemişti. Hastayken nefes alamıyordum. Geceleri de uyuyamıyordum."

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,