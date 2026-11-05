Samsun Havza'da iki günlük kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan toplandı

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Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki gün içerisinde 45 ünite kan toplandı.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışması, çarşamba ve perşembe günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürdürüldü. Türk Kızılay Kan Toplama Merkezi ekipleri tarafından yürütülen kampanyaya vatandaşlar destek vererek kan bağışında bulundu.

İki gün süren kampanya kapsamında toplam 45 ünite kan toplandı. Toplanan kanların, kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere kan stoklarına katkı sağlaması amaçlandı.

Kan bağışının ameliyatlardan acil müdahalelere, kronik hastalıkların tedavisinden çeşitli sağlık sorunlarına kadar pek çok alanda hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, güvenli kan temininin sürdürülebilmesi için düzenli bağışın gerekliliği vurgulandı.

Yetkililer, bir ünite kan bağışının birden fazla hastaya umut olabileceğini belirterek tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti. Kampanyaya destek veren Havzalı vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı