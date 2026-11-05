Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Havza'da iki günlük kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da iki günlük kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan toplandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Havza'da Türk Kızılay'ın iki gün süren kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan toplandı. Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen kampanyada toplanan kanların hastaların tedavisinde kullanılmak üzere stoklara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki gün içerisinde 45 ünite kan toplandı.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışması, çarşamba ve perşembe günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürdürüldü. Türk Kızılay Kan Toplama Merkezi ekipleri tarafından yürütülen kampanyaya vatandaşlar destek vererek kan bağışında bulundu.

İki gün süren kampanya kapsamında toplam 45 ünite kan toplandı. Toplanan kanların, kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere kan stoklarına katkı sağlaması amaçlandı.

Kan bağışının ameliyatlardan acil müdahalelere, kronik hastalıkların tedavisinden çeşitli sağlık sorunlarına kadar pek çok alanda hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, güvenli kan temininin sürdürülebilmesi için düzenli bağışın gerekliliği vurgulandı.

Yetkililer, bir ünite kan bağışının birden fazla hastaya umut olabileceğini belirterek tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti. Kampanyaya destek veren Havzalı vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı12

Arda neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Dereler taştı, kent çamura gömüldü! İşte selin bıraktığı tablo

Görüntü Hatay'dan! Selin vurduğu kentte korkunç manzara
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

Babasından kalan miras kabusu oldu! Hayatını baştan yazdı
Bunu da gördük! 'Fırıncıdan 4 çocuk yaptı' denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı14

"Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı

'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm
AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları TBMM Genel Kurulu'nda Amedspor atkısı taktı

Beşiktaşlı vekil TBMM kürsüsüne Amedspor atkısıyla çıktı
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz dikmişlerdi! İşte çıkan karar
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu28

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu