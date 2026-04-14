Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Şehir Hastanesi'ne taşınması haziranda tamamlanacak

Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla Samsun'da 305 bin metrekare alanda inşa edilen 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin birimlerinin açılışı sürüyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimlerinin Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci sürüyor.

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesinin taşınma sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Sürecin hız kesmeden gittiğini anlatan Ulubay, "Bugüne kadar şehir hastanemize çocuk hastalıkları, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve plastik cerrahi birimlerini taşıdık. Bu birimler, yeni şehir hastanemizde hizmet vermektedir. Bu hafta sonu itibarıyla üroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve kısmen dahiliye bölümlerini de taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Dahiliyenin diğer alt branşları olan hematoloji, gastroenteroloji ve nefroloji bölümlerini gelecek haftalarda taşıyacaklarını belirten Ulubay, şunları kaydetti:

"Sağlık Kurulu da 20 Nisan'da Samsun Şehir Hastanesine taşınacak. Heyet raporları hizmeti yeni hastanede yapılacak. Bundan sonra taşınma süreçlerimiz daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar hastanenin tüm bölümlerini Samsun Şehir Hastanesine taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Son aşamaya geldiğimizde, acil servisi iki noktada hizmet verecek şekilde planladık. Hem mevcut hastanemizdeki acil servis açık olacak hem de şehir hastanesindeki acil servis hizmet vermeye devam edecektir."

Kaynak: AA / İlyas Gün
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama