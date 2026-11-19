Samsun'da 13 yıl önce kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı konulan 81 yaşındaki hasta sigarayı bıraktığı için şimdi sağlıklı nefes alabiliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Dünya KOAH Günü kapsamında akciğer sağlığına dikkati çekmek ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla yapılan toplantıda sigarayı bırakarak KOAH'tan kurtulan avukat Kamil Aral'ın tedavi süreci paylaşıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de en yaygın 3. ölüm nedeni olan KOAH ile mücadelede sigarayı bırakmanın ve düzenli kontrollerin önemine işaret etti.

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası olduğunun tahmin edilmesine karşın hastaların yüzde 90'ının henüz tanı almadığına dikkati çeken Uzun, sigaranın hayattan çıkarılması halinde KOAH'ın da büyük ölçüde ortadan kalkacağını söyledi.

"Kamil Bey sigarayı bırakmasaydı belki bugünleri göremeyebilirdi"

Kamil Aral'a 13 yıl önce ilk geldiğinde nefes darlığına bağlı yürüme sıkıntısı çektiği, öksürme ve uyku bozuklukları yaşadığı için KOAH teşhisi koyduklarını anlatan Uzun, "Direkt sigara ile ilişkili bir hastalık. Sigara ne yapıyor diyorsanız bir numaralı yaptığı şey KOAH. Aslında milyonlarca hasta var ama tanı konmuş 300 ila 500 bin hasta var. Kamil Bey sigarayı bırakmasaydı belki bugünleri göremeyebilirdi. Çünkü tanı koyduğumuzda solunum fonksiyon testinde hastalığı en ileri evresindeydi." diye konuştu.

Sigara içen 40 yaş üstü herkese mutlaka solunum fonksiyon testi yaptırmalarını tavsiye eden Uzun, "Şöyle bir yanılgı oluyor. Gidiyorlar bir akciğer filmi çekiyorlar. 'Akciğer filmim normalmiş, ben sigara içmeye devam edeyim...' Bu son derece yanlış ve son derece tehlikeli bir şey. Çünkü KOAH tanısı solunum fonksiyon testiyle konulur. Akciğer filminde biz kanser arıyoruz, başka hastalıklar arıyoruz." ifadelerini kullandı.

KOAH tanısı alan hastaların ilaçları doğru ve düzenli kullanmaları gerektiğini vurgulayan Uzun, "Şöyle bir inanç oluyor hastalarımızda. İşte bunları devamlı kullanırsam alışkanlık yapar diye. Kendini iyi hissettiğinde bırakıyorlar. Asla bırakmamaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

KOAH hastalığının sadece sigara içenlerde olmayacağını, hava kirliliğine maruz kalanların da bu hastalığa yakalanabileceğini hatırlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Yüzde 80-90 sigara içenler ama hem ev içi ve dışı hava kirliliği, bazen mesleksel maruziyetler de rol oynuyor. Çevre kirliliği de son derece önemli konulardan biri. Onun da üzerinde durmamız lazım. Ama sigara, şimdilerde elektronik sigara, esas mücadeleyi hava kirliliğiyle birlikte bununla yapmamız lazım."

"Şimdi sigarayı bırakmanın bütün rahatlığını yaşıyorum"

Hukuk fakültesi son sınıfta sigaraya başladığını ve meslek hayatında stres nedeniyle kullanım miktarını artırdığını belirten 81 yaşındaki KOAH hastası Kamil Aral ise 2013 yılında tıkanıklık ve yorulma şikayetlerinin başladığını söyledi.

Üniversite hastanesinde KOAH teşhisi konulduğunu ve sigarayı bırakması gerektiği söylendiğini anlatan Aral, bu süreçte sigarayı bırakabilmek adına çeşitli uğraşlarda bulunduğunu, bir dönem Türk sanat müziği korosunda da görev aldığını belirtti.

Aral, "2017'de nefes zorluğu, hırlama, terleme, şikayetlerim oldu. Sonra merdiven çıkışlarıyla rampalarda kesiklik hissetmeye başladım. Bununla ilgili olarak hiç aklıma göğüs işi gelmedi, şah damarı meselesinden dolayı Ankara'ya kadar sevk yapıldı. Ankara'da dört gün yattım. Şah damarımdan beyne kan giderken bir eksiklik olduğunu, ilerleyen zamanda çok sıkıntı açabileceğini, sigarayı da artık her şekilde bırakman gerektiğini belirterek tembihte bulundular. Ondan sonra Samsun'a geldim, sigarayı bıraktım ve şimdi sigarayı bırakmanın bütün rahatlığını yaşıyorum." diye konuştu.

Sigarayı bıraktıktan sonra solunumunun düzeldiğini, artık rahat nefes alabildiğini söyleyen Aral, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA