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Samsun'da İlk Kornea Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

Samsun'da İlk Kornea Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi
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83 yaşındaki bir erkek hastaya, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk kornea nakli operasyonu ile görme umudu kazandırıldı. Ameliyat, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

83 yaşındaki hastaya başarıyla kornea nakli yapıldı

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen kornea nakliyle, 83 yaşındaki bir erkek hastanın görme umudu yeniden yeşerdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir sağlık başarısına daha imza atıldı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen kornea nakli operasyonuyla, 83 yaşındaki bir erkek hastaya görme kabiliyetini kazandıracak adım atıldı. Nakil, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Organ bağışı yoluyla temin edilen kornea, yapılan titiz bir operasyonla hastaya nakledildi. Başarıyla tamamlanan ameliyat, Samsun'un sağlık altyapısındaki güçlenmenin ve nitelikli sağlık hizmetlerinin somut örneklerinden biri oldu. Operasyonu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın, "83 yaşındaki hastamız daha önce katarak ameliyatı oluyor. Buna bağlı yaşla beraber gelişen korneanın en alt tabakasının yetmezliğine bağlı glokom gelişiyor. Dış merkezlerde yaklaşık 2 buçuk yıldır nakil sırası bekliyor. Yeteri donanım sağlandıktan sonra ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bölge hastanesi olarak, bölge halkına faydalı olmak, Ankara, İstanbul'a giden hastalarımızı mağdur etmemek adına bundan sonra bu ameliyatları burada gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Bu ameliyatı gerçekleştirmek için uzun zamandır uğraş vermekteyiz"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı ise, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez bir kornea nakli ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatı gerçekleştirmek için uzun zamandır uğraş vermekteyiz. Gerekli cerrahi donanımı sağladık. Hastamız daha önce geçirdiği bir ameliyat sonrasında kornea dokusunda beyaz leke gelişen bir hasta. 46 yaşında bir donörden elde ettiğimiz korneayı başarılı bir şekilde naklini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Sağlık alanında gerek uzman kadrosu gerekse teknolojik donanımıyla adından söz ettiren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gerçekleştirdiği bu ilk kornea nakliyle birlikte önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Elde edilen bu başarı, hem hasta hem de sağlık ekibi açısından büyük bir memnuniyet oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
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