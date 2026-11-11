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Samsun'da göğüs uzmanı Yalçın, uzun süren öksürük ve nefes darlığına karşı uyardı

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Samsun'da göğüs uzmanı Yalçın, uzun süren öksürük ve nefes darlığına karşı uyardı
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Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, uzun süren öksürük, kanlı balgam ve nefes darlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Yalçın, erken tanının tedavi başarısını artırdığını ve sigaranın en büyük risk olduğunu belirtti.

Akciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, uzun süre geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve açıklanamayan kilo kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, erken tanının tedavi başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

"Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, akciğer kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi seçeneklerini artırdığını ve tedavi başarısını olumlu yönde etkilediğini belirten Dr. Yalçın, toplumda akciğer kanserine yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

"En büyük risk sigara kullanımı"

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara ve diğer tütün ürünleri olduğunu belirten Dr. Funda Karaduman Yalçın, pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı, asbest ve bazı kimyasallara mesleki maruziyetin de hastalığa yakalanma riskini artırabildiğini söyledi. Sigara kullanmayan kişilerin de akciğer kanserine yakalanabileceğini hatırlatan Dr. Yalçın, sigaraya hiç başlanmamasının ve kullanan kişilerin profesyonel destek alarak sigarayı bırakmasının akciğer sağlığını korumada büyük önem taşıdığını kaydetti. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek alabileceğini de hatırlattı.

"Uzun süren öksürük ve nefes darlığını ihmal etmeyin"

Akciğer kanserinin özellikle erken evrelerde belirgin şikayetlere neden olmayabileceğine dikkat çeken Dr. Yalçın, uzun süre geçmeyen veya giderek şiddetlenen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ses kısıklığı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk ve halsizliğin de hastalığın belirtileri arasında görülebileceğini belirten Dr. Yalçın, bu şikayetlerin her zaman akciğer kanseri anlamına gelmediğini ancak devam etmeleri halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Erken tanı için tarama büyük önem taşıyor"

Özellikle uzun yıllar sigara kullanmış ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin hekim değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini belirten Dr. Funda Karaduman Yalçın, uygun risk grubundaki kişilerde düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisiyle taramanın gündeme gelebileceğini söyledi. Akciğer kanserinde erken tanının tedavi sürecinde önemli avantajlar sağladığını ifade eden Dr. Yalçın, vatandaşlara sağlık kontrollerini ertelememeleri ve şüpheli belirtileri göz ardı etmemeleri çağrısında bulundu. Akciğer sağlığını korumak için sigaradan uzak durmanın, risk faktörlerine karşı önlem almanın ve gerekli sağlık kontrollerini zamanında yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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