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Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı süren 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında Atakum ve çevresindeki vatandaşlara hizmet verecek hastanenin bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ne 350 yatak kapasiteli devlet hastanesi inşa ediliyor. Karkas binası ortaya çıkan hastanede inşaat çalışması hızla devam ediyor. Yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi planlanan hastanede 82 poliklinik, 15 ameliyat masası bulunan ameliyathane, doğum salonu ve görüntüleme merkezleri yer alacak. Kapsamlı sağlık hizmeti sunacak şekilde projelendirilen hastane, bölgenin sağlık hizmeti kapasitesini artıracak.

Yaklaşık 253 bin nüfusa sahip Atakum ilçesi başta olmak üzere çevre yerleşimlere de hizmet vermesi planlanan hastanenin tamamlanmasıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması amaçlanıyor. İnşaat çalışmalarının devam ettiği hastane projesinin sözleşmede belirtilen takvime göre 6 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Atakum'un sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olan projenin tamamlanmasıyla ilçenin sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı