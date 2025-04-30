Samsun'a Gönderilen Mobil Klinik Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında Samsun'a gönderilen "mobil klinik" hizmet vermeye başladı.

Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu yerlerde koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artıran mobil sağlık aracı, kanser tarama çalışmalarında da kullanılıyor.

Bu kapsamda kentte gönderilen "mobil klinik" ile Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından Terme ilçesinde kanser taraması gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri ve kanser tarama çalışmalarının Sağlık Bakanlığının planlamaları doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Bebek, gebe, lohusa, kronik hasta takibinden kanser taramalarına kadar birçok başlıkta hizmet verdiklerini anlatan Uras, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızı daha güçlü bir şekilde yürütebilmek ve daha fazla insanımıza yaşadıkları yerde sağlık hizmeti sunmak için altyapımızın güçlü olması büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından Samsun'a gönderilen yeni mobil kliniğimiz bu hafta itibarıyla ilk kez Terme'de kanser tarama ve bilgilendirme çalışmamızda sahadaki yerini aldı. Yeni aracımızın hizmete girmesiyle ilimizdeki mobil klinik sayımız da 2'ye çıkmış oldu."

Uras, mobil kliniklerle kanser bilgilendirme çalışmaları için Samsun'da ayak basılmadık yer bırakmayacaklarını belirterek, "Son 10 yılda 1 milyona ulaşan kanser tarama rakamlarımızı daha da ileri hedeflere taşıyacağız. Bu hedefe ulaşmak için tüm ilçelerimizde etkinlikler düzenliyoruz. Düzenlenen etkinliklerde sadece kanser taraması da yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uras, kronik hastalıklardan sağlıklı beslenme önerilerine, diş bakımından obeziteye kadar pek çok konuda vatandaşı bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.