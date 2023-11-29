Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kızılay Kan Alım Merkezi Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kan bağışı konusuna teşvik etmek ve kan sorununun ortadan kaldırılmasına destek amaçlı kurduğu Kızılay Kan Alım Merkezi açıldı. Başkan Ekrem Yüce, tüm Sakarya'yı bu konuda duyarlı olmaya davet ederek, 'Bir damla kan hayat kurtarır. Duyarlı olursak çok canlara vesile oluruz. Kızılay'a desteğimiz her zaman sürecek' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kan bağışı konusuna teşvik etmek ve kan sorununun ortadan kaldırılmasına destek amaçlı kurduğu Kızılay Kan Alım Merkezi açıldı. Açılışı yapan Başkan Ekrem Yüce, tüm Sakarya'yı bu konuda duyarlı olmaya davet ederek, "Bir damla kan hayat kurtarır. Duyarlı olursak çok canlara vesile oluruz. Kızılay'a desteğimiz her zaman sürecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kızılay Kan Alma Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Demokrasi Meydanı'nda faaliyete geçen merkezin açılışına ayrıca Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Sakarya Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç, Kızılay yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Sakarya'da kan sorununun çözümüne destek olmak ve kan bağışı bilincini geliştirmek için açılan merkezde kan alımlarına başlandı. Tam donanımlı şekilde inşa edilerek Kızılay'a teslim edilen merkezde onlarca kişinin hayatına vesile olacak hummalı bir çalışma başlatıldı. Açılışı bizzat yapan Başkan Yüce, Kızılay'ın gönüllü bir kahramanlık hikayesi olduğuna dikkat çekti. Yüce, bu kurumun savaş ve afet durumlarında bir yuva olduğunu belirterek Sakaryalılara, "Duyarlı olalım, bir damla kan hayat kurtarır" çağrısı yaptı.

"Bir onura nail olduk"

Başkan Yüce, "1868 yılında Hilal-i Ahmer adı ile kurulan Kızılay bizler için gönüllülük prensibini benimseyen, yardımlar ile gülümseten bir kahramanlıktır. Kızılay, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafında en sıkıntılı durumlarda uzattığı yardım eli ile insanların acısını dindirir, yaralarını sarar, yuva olur. İyiliği ve güzelliği her yere taşıyan bu değerli kuruluşa destek verme onuruna nail olduk. Tek hedefimiz hemşerilerimize ve insanlığa fayda sağlamaktır" diye konuştu.

"Bir damla kan hayat kurtarır"

Tüm Sakarya'ya kan bağışı çağrısı yapan Yüce, "Malumunuz kan bağışı, en özverili yardımlardan biridir. Merkezimiz büyük hayırlara vesile olacak. Çağrımızı yapalım, tüm Sakarya'yı buraya kan vermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki, yeri gelir bir damla kan hayat kurtarır. 1868'den bugüne kadar insanlığın zor zamanlarında yanında olan Kızılay'a, vermiş oldukları emekleri için herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu merkez tüm hastalarımıza şifa olacak inşallah" şeklinde konuştu.

"İyiliğin amiral gemisi Sakarya'ya demir attı"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ise, "İyiliğin amiral gemisi bugün gönüllerde kandil yakma adına Sakarya'ya demir attı. İçinde doğup büyüdüğümüz medeniyetin ana rahminde kardeşlik, birlik ve beraberlik vardır. Buna vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sakarya Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç'ta, "Şehrin kalbine kırmızı bir gerdanlık olarak Kızılay'ımızın kan evi yakıştı. Kurumumuz adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 'Kızılay sizsiniz, sensiz olmaz' sloganı Türkiye'yi aştı sonra. Dünyanın her yerinde bize ihtiyacı olan insanların yardımına koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya'nın merkezinde, Demokrasi Meydanı'nda açılan Kızılay Kan Alım Merkezi'nde ekipler bugünden itibaren çalışmalara başladı. Tam donanımlı bu merkez, Sakarya'daki ve Türkiye'deki tüm hastalara şifa olacak. - SAKARYA