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Eskişehir'de hastane hekimleri Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti

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Eskişehir Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlık Bakanlığı programı kapsamında Yunus Emre Devlet Hastanesi hekimlerini ağırlayarak koruyucu sağlık hizmetlerini tanıttı.

Eskişehir Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlık Bakanlığının "Hastane-Sağlıklı Hayat Merkezi Buluşmaları" programı kapsamında Yunus Emre Devlet Hastanesi hekimlerini ağırladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sunulan koruyucu sağlık hizmetleri ile danışmanlık faaliyetleri hekimlere yerinde tanıtıldı.

Yetkililer tarafından hizmet süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunulan programda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolü ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen buluşmaya Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sevda Sungur katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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