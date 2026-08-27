Erzincan'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunuluyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çocuk ve yetişkinlere yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunuluyor.

Merkezde görev yapan diş hekimleri Makbule Kulaç ve Duygu Demirel tarafından vatandaşlara ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik hizmet veriliyor.

Çalışmalar kapsamında ağız ve diş sağlığı taramalarının yanı sıra erken teşhis, topikal florür ve fissür örtücü uygulamaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlara ayrıca doğru diş fırçalama, ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Özellikle çocukların erken yaşta doğru ağız ve diş bakım alışkanlıkları kazanmasının hedeflendiği çalışmalarda, koruyucu uygulamalarla ileride oluşabilecek diş hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri, vatandaşların ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik sunulan hizmetlerden yararlanmalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı