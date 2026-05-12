Bayburt'ta öğrencilere sağlık bilinci kazandırılıyor

Bayburt'ta gerçekleştirilen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında, öğrencilere sağlık eğitimleri verilmeye devam ediyor. Eğitimler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, hijyen ve ağız sağlığı gibi konuları kapsıyor.

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri devam ediyor. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde sağlık çalışanları, Mutlu Anaokulu ve İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, bilgilendirme yaptı.

Programda öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin işleyişi, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, hijyen, kişisel temizlik ile ağız ve diş sağlığı konularında bilgi verildi.

Sağlık çalışanları ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların yaş gruplarına uygun etkinliklere de yer verildi. Öğrenciler, temel sağlık bilgilerini hem anlatımlar hem de etkinlikler üzerinden öğrendi.

Program sonunda öğrencilere sağlık elçileri belgeleri verilerek, ağız ve diş bakım setleri ile çeşitli eğitim materyalleri hediye edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
