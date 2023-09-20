Sağlıkçılar ' Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü'nde farkındalık için yürüdü

Uzman doktorlardan kadınlara çağrı: "Jinekolojik muayeneden korkmayın"

SAMSUN - Samsun'da sağlık çalışanlarından ve jinekolojik kanser türlerini yenen hastalarının oluşturduğu grup, farkındalık yürüyüşü yaptı. Alanında uzman doktorlar kadınlara çağrıda bulunarak "Jinekolojik muayeneden korkmayın" uyarısı yaptı.

Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü'nde farkındalık oluşturmak isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli doktor, hemşire, sağlık çalışanları ile jinekolojik kanser türlerini yenen hastalar birlikte yürüyüş yaptı. Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Türkiş mevkisinden başlayan yürüyüş, Çobanlı İskelesi'nde son buldu. Yürüyüş boyunca pankart açan sağlıkçılar kanserle ilgili mesajlar verdi.

"Bu olayda öncelik farkındalık ile başlamaktadır"

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, "Onkoloji çok önemlidir. Onkoloji bir mücadeleyi çağrıştırmaktır. Jinokolojik onkoloji ise bizim kadınlarımızın sağlığı ile alakalıdır. Bu olayda öncelik farkındalık ile başlamaktadır. Gerçekten farkında olacağız, bu düşmanın farkında olacağız. Daha sonra bununla gerekli mücadeleyi vereceğiz. Katılımcıların bugünkü enerjisi ve motivasyonu bizi son derece mutlu etti" dedi.

"Kadınlarımız sağlıklı olursa toplumumuzda geleceğimizde sağlıklı olur"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Prof. Dr. Davut Güven, "Bugün bence çok önemli bir yürüyüş oldu. Ben her sabah bu sahilde yürüyorum ancak bugün bambaşka bir yürüyüş yaptık. Bu sahilin daha güzel, Samsun'un daha güçlü olduğunu fark ettim. Kadınlar toplum için çok önemli. Nesillerimizin devamı için toplumların verimli bir şekilde çoğalıp ilerleyebilmesi için kadınlarımızın sağlıklı olması lazım. Kadınlarımız sağlıklı olursa, toplumumuz da geleceğimiz de sağlıklı olur" diye konuştu.

"Rahim ağzı kanseri aşısını özellikle 11-12 yaş kızlarımıza öneriyoruz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Doç. Dr. İbrahim Yalçın, "Bugün Dünya Jinokolojik Onkoloji Günü. Jinokoloik yani kadın kanserlerine dikkat çekmek için hep birlikte burada toplandık. Özellikle rahim ağzı kanseri bizim için sık gördüğümüz kanserlerdir. Rahim ağzı kanseri biraz daha öneme sahip çünkü aşısı var ve engellenebilir bir kanser. Rahim ağzı kanseri aşısını özellikle 11-12 yaş kızlarımıza öneriyoruz. Rahim ağzı kanseri taranabilen bir kanserdir aynı zamanda. Yine yumurtalık ve rahim kanserleri de dikkat edilmesi gereken kanserler arasında yer alır. Hastalarımızın ve hasta olmaya danışanlarımızın yıllık jinokolojik kontrollerini yaptırmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Lütfen bu muayenelerimizi aksatmayalım"

İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Güzin Demirağ ise "Bir kadın olarak jinokolojik muayene kadınların biraz korktuğu bir muayenedir. Belki de o yüzden hastalar biraz geç dönemde karşılaşıyorlar bu tip hastalıklara. Jinokolojik muayeneden korkmayalım ve lütfen bu muayenelerimizi aksatmayalım. Bence en önemlisi budur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.