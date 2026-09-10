Sağlık ve tıp tarihine ışık tutan müzeye 14 bin ziyaretçi

Samsun'da sağlık ve tıp tarihine ışık tutan Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi, 2026 yılının ilk 8 ayında 14 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzede 18 ve 19. yüzyıla tarihlenen cerrahi aletlerin yanı sıra Çanakkale Savaşı'nda kullanılan hasta taşıma sedyesi, eski dönem diş çekme aletleri, masaj cihazları ve özel sıvı içerisinde muhafaza edilen fetüsler sergileniyor.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki yaklaşık bir asırlık tarihi binada hizmet veren Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) tarafından işletiliyor. Müzenin çalışmalarına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı destek veriyor. Koleksiyonda 275 ana eser bulunuyor.

Geçmişten günümüze sağlık aletleri sergileniyor

Müzede geçmişten günümüze sağlık alanında kullanılan çok sayıda araç ve gereç ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Koleksiyonda hasta taşıma sandalyeleri, ortez ve protezler, diş çekme aletleri, göz ölçümünde kullanılan optik cihazlar, kulak muayenesinde kullanılan diyapazonlar, kadın doğumda kullanılan tıbbi aletler ve çeşitli ortopedik ürünler yer alıyor.

Müze Arkeoloğu Begüm Aydın, özellikle sağlık çalışanları ve öğrencilerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Aydın, "Müzemiz köklü bir geçmişe sahip. Özel bir müze olarak MEDİKÜM tarafından işletiliyor. Sergideki eserlerimiz 18 ve 19. yüzyıla tarihlendiriliyor. 275 ana sergi eserimiz bulunuyor. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aletlerin bir arada sergilenmesi ziyaretçilerimizin ilgisini çekiyor" dedi.

Kimsesiz bebeklere ait fetüsler özel sıvıda korunuyor

Müzenin dikkat çeken bölümleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı'nın izniyle sergilenen fetüs, bebek ve yetişkin kalpleri bulunuyor. Özel sıvı içerisinde muhafaza edilen örneklerin yer aldığı vitrin, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümler arasında bulunuyor. Begüm Aydın, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı'nın izniyle müzemizde fetüsler, bebek ve yetişkin kalpleri de bulunuyor. Bunlar özel bir sıvı içerisinde muhafaza ediliyor. Bebeklerin kimsesiz olduğu biliniyor" diye konuştu.

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan sedye de müzede

Müzede yoğun ilgi gören eserlerden biri de Çanakkale Savaşı'nda kullanıldığı belirtilen orijinal hasta taşıma sedyesi. Savaş döneminden kaldığı belirtilen koltuk değneklerinin de bulunduğu bölüm, sağlık tarihinin yanı sıra yakın tarihe ilişkin izler taşıyor. Koleksiyonda ayrıca geçmiş dönemlerde kullanılan masaj aletleri ve diş hekimliği ekipmanları da yer alıyor. Son dönemde bağış yoluyla müzeye iki eski diş çekme pensi kazandırıldı.

Sıtma ilacının hammaddesine ilişkin eser de sergileniyor

Müzenin koleksiyonunda, geçmişte sıtma ilacı üretiminde hammadde olarak kullanıldığı belirtilen bir madde de bulunuyor. Bağış yoluyla müzeye kazandırılan eserin sağlık alanındaki geçmiş üretim süreçlerine ışık tuttuğu ifade edildi.

Begüm Aydın, müzenin 2026 yılının ilk 8 ayında 14 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, ziyaretçilerin önemli bölümünü öğrenciler ile sağlık çalışanlarının oluşturduğunu söyledi. Aydın, müzede en fazla ilgi gören bölümün ise fetüslerin bulunduğu vitrin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı