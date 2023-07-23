Sağlık Teknikerine Saldıran Hasta Yakınına Hapis Cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta sağlık teknikeri Serhat İğci'ye (34) tekme-tokat saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal (28), yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Ocak 2020'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Veli Günal, bel ağrısı şikayeti olan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede kontrolleri yapılan kadın, doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine sevk edildi. Doktorun, MR çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Günal, burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci'ye başvurdu. İğci'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

Soruşturma kapsamında Veli Günal hakkında 'kasten yaralama', Serhat İğci hakkında ise 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; taraf avukatları katıldı. Günal'ın avukatı, haksız tahriki Serhat İğci'nin yaptığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi. Serhat İğci'nin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme savcısı da mütalaasında Veli Günal'ın 'kasten yaralama', Serhat İğci'nin de 'basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonunda hakim, Veli Günal'a 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 hapis cezası verilirken, Serhat İğci'ye ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verildi.