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Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı talep ediyor

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesiyle ilgili model önerilerini ve 'Üniversitelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanları İçin Taleplerimiz' raporunu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile paylaştı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesiyle ilgili model önerilerini ve 'Üniversitelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanları İçin Taleplerimiz' raporunu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile paylaştı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutcu ve Mustafa Irgatoğlu ile Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Ercan Öztürk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

YÖK'te gerçekleşen ziyarette, Sağlık-Sen tarafından hazırlanan 'Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' hakkında detaylı bilgi verildi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, üniversite hastanelerinde görev yapan ebenin, hemşirenin, anestezi teknikerinin yani tüm sağlık profesyonellerinin en önemli sorununun yer değişikliği yapamaması olduğuna dikkat çekerek, yer değişikliği hakkının verilmesiyle sahada büyük bir memnuniyet oluşacağını söyledi.

PLATFORMDA 396 EŞLEŞME SAĞLANDI

Yer değişikliği için kurdukları platformda bugüne kadar 396 eşleşme sağlandığını söyleyen Başkan Doğan, yer değişikliği taleplerinin sağlanmasıyla büyük bir sorunun çözüleceğini dile getirdi. Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlara becayiş hakkı verilmesini de gündeme getiren Doğan, bu konudaki çözüm önerilerini YÖK Başkanı Özvar'a anlattı.

'TÜM ORTAK PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELMELİ'

Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu tarafından hazırlanan 'Üniversitelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanları İçin Taleplerimiz' raporundaki diğer konular üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Uygulamada yaşanan sorunların üniversite hastanelerinde çalışanları mağdur ettiğine vurgu yapan Doğan, tüm paydaşların bir araya gelerek ivedilikle bu mağduriyetlere çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gündeme getirilen konular üzerine bir çalışma yapacaklarını ifade etti. YÖK Başkanı Özvar'a sunulan raporda öne çıkan talepler ise şu şekildedir;

"Üniversitelerde görev yapan sağlık çalışanlarına yer değişikliği hakkı verilmelidir. Üniversiteler arası becayiş hakkı verilmelidir. Aile birliği mazeretine bağlı olarak üniversite hastanesinden Sağlık Bakanlığı'na geçişte muvafakat şartı kaldırılmalıdır. Teşvik ek ödeme oranları, birim-alt birim gelir gider dengesine bakılmaksızın tavandan ödenmelidir. Özel işlem farkı tüm çalışanlara verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan memurların genel idari hizmetler sınıfına atanmaları sağlanmalıdır. Gece saatlerinde nöbet tutanlara artırımlı nöbet ücreti verilmelidir. Nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları artırılmalıdır. Mevcut giyim yardımlarına ilave olarak; yılda 2 takım özel görev kıyafeti verilmelidir. Sertifika sahibi sağlık çalışanlarının, sertifikasına uygun hizmet sunum alanında görev yapması halinde kadro/görev unvan katsayılarına ilave puan eklenmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli aralıklarla yapılmalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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