Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanları için taleplerini açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını ve tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını istediklerini bildirdi. Doğan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet koluna dair taleplerini, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını ve tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını istediklerini bildirdi.

Doğan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet koluna dair taleplerini, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Bağlı konfederasyonları Memur-Sen'in toplu sözleşmede 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep ettiğini anımsatan Doğan, 2025 yılı için refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep edildiğini belirtti.

Doğan, genel yetkili sendika oldukları sağlık ve sosyal hizmet kolundaki sağlık hizmetlerinin profesyonellik isteyen, nitelikli personel eliyle verilmesi gereken ertelenemez ve ötelenemez niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gösterdiği fedakarlığa karşılık gelen maddi bir göstergenin olmadığını dile getiren Doğan, bunun Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası herkes tarafından görüldüğünü bildirdi.

"Taleplerimizin temelinde alın teri vardır"

Doğan, bu hizmet kolundaki çalışanların kendi özelinde haklı talep ve beklentileri olduğunu işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Haklı talep ve beklentilerin karşılanması için toplu sözleşme masası, kritik bir eşiktir, fırsattır. Taleplerimizin temelinde alın teri vardır, hemşirenin terlettiği forma vardır, acil tıp teknisyeninin katettiği yol vardır. İnsanın emeği en kutsal değeridir. Bir hemşirenin formasındaki terinin hakkını istemesi doğaldır. Özü itibarıyla emeğin hakkını talep ettiğimiz tekliflerimiz, kamu işveren heyeti tarafından doğru okunmalı, adaletin inşasına katkı sunulmalıdır."

"Gece tazminatı ödenmesini teklif ediyoruz"

7. Dönem Toplu Sözleşme taleplerinin 109 maddeden oluştuğunu belirten Doğan şunları kaydetti:

"Sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını, tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesini, ek ödeme tavan oranlarının artırılmasını, taban ödemelerin artırılmasını teklif ediyoruz. Taban ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, özel hizmet tazminatının artırılmasını, koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı verilmesini talep ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ikramiye verilmesini, aile hekimliği tavan, teşvik ve destek ödemelerinin artırılmasını, sosyal hizmet tazminatının artırılmasını istiyoruz. Üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilmesini, teşvik ek ödemelerinin artırılmasını, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için kreş yardımı verilmesini teklif ediyoruz. Yıllık izin sürelerinin tamamında ek ödemelerden kesinti yapılmamasını, hizmet kolundaki tüm çalışanlara toplu taşımada indirim, idari izinlerde nöbet ücreti ve nöbet izni probleminin çözülmesini, salgınla mücadele dolayısıyla bir derece kademe verilmesini talep ediyoruz."