Sağlık-Sen Başkanı Doğan: Toplu sözleşmede 29 kazanım elde ettik

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "8'inci dönem toplu sözleşme sürecinde çok önemli kazanımlar elde ettik. Sağlık-Sen olarak 77 talebimizden kazanım olarak 29 talep elde ettik. Memur-Sen'in de kazançlarını dahil ettiğimiz zaman çoğunluk olarak Sağlık-Sen burada başarılı bir toplu sözleşme süreci yönetmiş oluyor" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, toplu sözleşme kazanımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "8'inci dönem toplu sözleşme sürecimizin sonuna hizmet kolu olarak geldik. Biz 850 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına o masaya oturmuştuk. Bizim hizmet kolları arasında hekimden hemşiresine, sosyal hizmet uzmanından psikoloğuna, çocuk gelişimcisine kırka yakın eğitimli, üniversite mezunu, lisanslı, yüksek lisanslı, doktoralı çalışanlarımız mevcut. Biz bu arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın hakları için toplu sözleşme masasında yer aldık. Tabii, Memur-Sen olarak kamu işvereninin vermiş olduğu teklifi kabul etmedik. ve herhangi bir imza atmadık. Verilen teklifi reddettik. Ama sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından, yetkili sendika Sağlık-Sen olarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu kazanımlarımız Ocak 2026 itibariyle imzaladığımız toplu sözleşme" diye konuştu.

'GECE TAZMİNATINI ELDE ETTİK'

Başkan Doğan, "Biz bunların en önemlilerden bahsedecek olursak; gece saatlerinde nöbet tutan hemşireye, ebeye, hekime, paramediğe bu arkadaşlarımıza ve kırka yakın meslek kurumuna gece tazminatı verilmesini sağladık. Bu bizim için çok önemliydi. Biz bu sürece kadar gece çalışma tazminatını ve nasıl gece uykusuzluğunun sıkıntılarını üniversitelerle birlikte hareket ederek, üniversitelerden makaleler alarak ve bir hemşirenin, bir hekimin, bir çalışanın uyku bozukluklarından kaynaklı neler yaşadığını burada bilimsel olarak yaklaşarak kamu işveren heyetin önüne koyduk ve dedik ki gece çalışanların mutlaka bir farkındalığı olması gerekir diye düşündük. ve kamu işveren heyetini o konuda ikna ettik. ve gece tazminatını elde ettik. Tabi bu gece tazminatında ILO normlarını da ortaya koyduk. ILO diyor ki, gece olarak 20.00 ile 08.00 arası gece olarak kabul ediyor. Biz 20.00 ile 08.00 arası çalışan ebesine, hemşiresine, hekimine yüzde 10 oranında artırım sağlattık. Tabi bu sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde değil. Kamuda mesela emniyet teşkilatımızda polislerimiz var. Polislerimizin de devamlı gece de çalıştığı için onlara da mutlaka gece tazminatının verilmesinin gerektiğini buradan ben özellikle hatırlatmak istiyorum" dedi.

'TABAN EK ÖDEME KAT SAYILARININ ÇIKARILMASINI SAĞLADIK'

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı dediğimiz ebe, hemşire, hekim, anestezi teknisyeni, laboratuvar teknisyeni ve 40'a yakın meslek grubunun giyim yardımının ayni olarak verilmesini sağladık. Bu nedir? Biz özellikle diyorduk ki, kıyafet statüsü dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü biz yoğun bakımda, servislerde 7/24 çalışıyoruz ve bu formaları terletiyoruz. Bu formalarımızın da mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğini gündeme getirdik ve yılda iki sefer ebenin, hemşirenin, hekimin iş formasını Sağlık Bakanlığı karşılayacak. Tabi bu arada sağlık alanda çalışan sağlık lisansiyerlerimiz vardı. Bunlar kimler? Diyetisyen arkadaşlarımız, fizyoterapist, psikolog gibi arkadaşlarımızın taban ek ödemelerinde mağduriyetleri vardı. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için biz sağlık sene olarak çok yoğun çaba sarf ettik ve bu arkadaşlarımızın taban ek ödeme kat sayılarını 0.32'den 0.42'ye çıkarılmasını sağladık. Bu ne demek? Bu arkadaşlarımızın bin 200 TL'den fazla kazanım elde etmesini sağladık. Artış almasını sağladık. Tabi sağlık hizmetleri sınıfında çalışan diğer hemşire, ebe grubu arkadaşlarımızın 0.37'den 0.42'ye tabanlarının arttırılmasını sağladık. Bu da 700 TL'ye tekabül ediyor. 700 TL artış almasını sağladık. Bu taban ek ödeme artışından tabi sadece Sağlık Bakanlığı değil üniversite hastanelerinde çalışan ebe, hemşire arkadaşlarımız da bu kazanımlardan faydalanacak. Tabi diğer önemli bir kazanımımız da 7/24 kazadan kazaya koşturan 112'de çalışan paramedik, ATT şoför arkadaşlarımız var. Bunların da ATT ve paramediklerin taban ek ödemelerinde bin 500 TL civarında bir artış olarak bir kazanım elde ettik. Burada asli görevinin yanında ambulans şoförlüğü yapan ATT ve paramedik arkadaşlarımız vardı. Bunların da net teşvik kat sayılarına ilave olarak da puan artırımını sağladık. Bununla birlikte bir ATT, bir paramedik arkadaşımız ek olarak şoförlük hizmeti veriyorsa ücret hesabına önümüzdeki günlerde bin TL yatacak" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK'

Başkan Doğan, sözlerine şöyle devam etti; "Tabi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarımız var. ÇEKOM dediğimiz çocuk evi koordinasyon merkezlerimiz var. Burada görev yapan sosyal hizmet uzmanı gibi personellerimizin de bin 200 TL artış almalarını sağladık. Tabi biz bu hizmet konularımızda sağlık ve sosyal hizmet alanındaki ebenin, hekimin, hemşirenin, sosyal hizmet uzmanının, psikoloğun bütün arkadaşlarımızın kazanımlarını burada kalmayacak. Bu toplu sözleşme süreci bitti. Biz önümüzdeki toplu sözleşmeye kadar hem Sağlık Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adliye Kurumu, Hudut ve Sahilleri Kurumu tarafında hem de Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda yani bünyemizde çalışan bütün çalışanlarımızın hakları için bu süreçte yine mücadelemize Sağlık-Sen olarak devam edeceğiz. Sağlık-Sen olarak biz bu dönemde gerçekten çok çok önemli kazanımlar elde ettik. Bütün ebelerimize, hemşirelerimize tabi yeterli mi bu kesinlikle yeterli değil. Çünkü sağlık hizmeti 7/24 verilen bir hizmet. Bizim ebemiz, hemşiremiz de son yıllarda yaşanılan olağanüstü durumlarda hiç etrafına sağına soluna bakmadan vatandaşımızın sağlığı için o hizmeti 7/ 24 veriyor. Bu çalışan arkadaşlarımızın da hak ettiğini alması için de biz mücadele edeceğiz."

Başkan Doğan, gece nöbet tazminatı ile ilgili, "Bakın elimde çeşitli hastanelerden nöbet listeleri var. Bu nöbet listelerini bir hemşire arkadaşımızın bir ebe arkadaşımızın tutacağı haftalık nöbet izni. Normal şartlarda devlet memuru ne kadar çalışır? Normalde haftada 40 saat çalışır, ayda 160 saat çalışır. Ama bizim hemşiremizin, ebemizin nöbet listesine baktığımız zaman 160 saat artıyor 80 saat. Yani haftada ayda 80 saat, 110 saat fazla çalışıldığını görüyoruz. Yani bizim gece nöbet tazminatını bu kadar önemsememizin sebeplerinden biri bu. Biz normal devlet memurları gibi normal mesai olan 160'ın üzerine 80+110 daha fazla yaparak çalışıyoruz. Yani evimden, çoluğundan, çocuğundan fedakarlık ederek çalıştığımız için biz hep söylemlerimizde ebe, hemşire, hekim, sağlık memuru diyoruz. Sağlık hizmeti veren arkadaşlarımızı bu şekilde gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımız hayat kurtarıyorlar, can kurtarıyorlar ve dertlere derman oluyorlar. Bunların da haklarının verilmesi için Sağlık-Sen olarak 7/24 devamlı mücadelemizi de sürdüreceğimizi buradan söylemek istiyorum" dedi.

Başkan Doğan, Sağlık Hizmet Kurulu olarak elde ettikleri kazanımlar ile ilgili, "40'a yakın meslek kurulumuz var. Bu 40'a yakın meslek kurulunda herkesin kendine özel durumları var. Sağlık-Sen olarak 77 talebimizden kazanım olarak 29 talep elde ettik. Ama Memur-Sen'in genel talepler üzerinde kazanmış olduğumuz talepler de var. Mesela bir hizmetli arkadaşımızın, bir genel idare hizmetler sınıfındaki arkadaşımızın, diğer kurumlarda da bu meslek grubundan olduğu için onlar Memur-Sen'in genel talepleri arasına dahil edildiği için biz sadece Sağlık Hizmet Kurulu'nda çalışanlarımız adına 29 tane kazanç elde ettik. Ama Memur-Sen'in de kazançlarını dahil ettiğimiz zaman çoğunluk olarak Sağlık-Sen burada başarılı bir toplu sözleşme süreci yönetmiş oluyor. 29 madde konusunda kazanç elde etmiş olduk. Ebenin, hemşirenin, hekimin hakkının verilmesi gerekir. Hakkını alırsa poliklinikte kendisine başvuran o bebeğe, o insanlarımıza daha güzel, daha motive hizmet verecektir. Bunun önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.