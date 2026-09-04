Sağlık Ekipleri Köylerde Bilgilendirme Yaptı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, Oğlaktepe ve Gümüştarla köylerini ziyaret ederek vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Erzincan'da toplum sağlığının korunması ve sağlık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen saha çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri, Oğlaktepe ve Gümüştarla köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlık konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Köylerde gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumaya ve vatandaşların sağlık konusunda bilinçlenmesine yönelik saha çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı