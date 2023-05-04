Sağlık Çalışanları Saldırıyı Protesto Etti

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer'in, hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedilmesi, Türk Sağlık-Sen ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri ve sağlık çalışanları, 'Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Grup adına konuşan Türk Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Bilal Atik, "İnsanlıktan çıkmış zorbaların, histerik bir halde sağlık çalışanlarının canına kastettiği vahşeti yaşıyoruz. Bu tür olaylardan biri de Bursa'mızda yaşanmış, üniversitemizde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, emek harcayarak iyileştirmek için tedavi ettiği, fakat vefat eden bir hastanın yakını tarafından silahın kabzasıyla darbedilmiştir. Hasta yakını tarafından darbedilen, başına aldığı darbe sonucu dikiş atılarak tedavisi yapılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu olay sağlıkta şiddetin ne korkunç bir hale geldiğinin en açık göstergesidir" dedi.

Mehmet İNAN/BURSA,