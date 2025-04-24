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Sağlık Çalışanları Deprem Anında Bebeklerin Yanından Ayrılmadı

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının o anları sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, bu özverili davranışları için çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanları, deprem sırasında bebeklerin yanından ayrılmadı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem sırasında tedavi gören bebeklerin yanından sağlık çalışanları ayrılmadı. O anları ise Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntüsünü paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Sağlık
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