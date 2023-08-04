Sağlık Bakanlığı: Yüzme Alanlarının Yüzde 79'u 'Mükemmel' Sınıfında

Sağlık Bakanlığı, yüzme alanlarında yapılan denetimlerde yüzde 79'unun 'mükemmel' sınıfında olduğunu açıkladı. Yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları ve havuz hijyeni denetimleri Türkiye genelinde titizlikle yürütülüyor. Ayrıca, yüzme alanlarının durumu ve veriler 'yuzme.saglik.gov.tr' web portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

SAĞLIK Bakanlığı, yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir numune alınarak Halk Sağlığı laboratuvarlarında analiz edildiğini açıkladı. 2022'de yapılan denetimlerde yüzme alanlarının yüzde 79'unun 'mükemmel', yüzde 11'inin 'iyi', yüzde 6'sının 'yeterli' ve yüzde 4'ünün ise zayıf sınıfında yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları ve havuz hijyeni denetimlerinin hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalarla Türkiye, yüzme suyu kalitesini Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir şekilde izliyor ve yüzme havuzlarının hijyenik şartlarını denetleyerek vatandaşların güvenli yüzme deneyimleri sağlanıyor. Türkiye genelinde 35 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları düzenleniyor. Yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir il sağlık müdürlükleri tarafından numuneler alınıyor ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı laboratuvarlarında titizlikle analiz ediliyor. Tüm izleme süreçleri Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden takip edilerek veriler anlık olarak güncelleniyor. Ayrıca; Bakanlık, halkın etkileşimini artırmak amacıyla yüzme sularına yönelik tüm verileri 'yuzme.saglik.gov.tr' web portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor" denildi.

İzleme çalışmalarının, Türkiye'nin turizmi için büyük önem taşıyan 'Uluslararası Mavi Bayrak' programına da katkı sağladığı aktarılan açıklamada, "2022 yılında 531 yüzme alanı 'Mavi Bayrak' ödülüne sahipken; 2023 yılında bu sayı 551'e yükseldi. Ülkemiz, dünya genelinde 'Mavi Bayrak' ödülüne sahip yüzme alanları bakımından 3'üncü sıraya yerleşti. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları ve havuz hijyeni denetimleri; halkın sağlığını korumak ve güvenilir yüzme alanları oluşturmak adına gösterdiği özenle ön plana çıkıyor. Kamuoyu da bu verilere kolaylıkla erişerek bilinçli tercihler yapabiliyor" denildi.