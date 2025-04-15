Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı

Sağlık Bakanlığı'ndan tartışmalı pankartla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan tartışmalı pankartla ilgili açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı öncesinde açılan "Doğal olan normal doğum" pankartı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor?" savunmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada "Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir" ifadeleri yer aldı

Sivasspor'un Fenerbahçe maçına "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pankartta "Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal olarak değildir" ifadesi kullanıldı.

"FUTBOL MAÇINA SADECE ERKEKLER Mİ GELİYOR?"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" sözleriyle pankartı savunurken kadınlardan söz konusu pankarta tepki yağdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Tartışmalara ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir.

Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne, hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

"NORMAL DOĞUM ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR"

Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.