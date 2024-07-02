Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı görevini devraldı

SAĞLIK Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan törenle devraldı. Bakan Memişoğlu, "Şimdiye kadar olan başarılı sağlık hizmetlerini ve sağlık sektörünün gelişmelerini çok daha iyi bir yerlere getirmeye çalışacağız" dedi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın af talebi kabul edilip, yerine Kemal Memişoğlu atandı. Memişoğlu için bugün Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, görevi Bakan Kemal Memişoğlu'na devretti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin son 22 senede sağlıkta büyük gelişim yaşadığını belirterek, "Devrim niteliğinde birçok olaya ve başarıya imza attı. Özellikle Covid gibi dünyayı sarsan ve çoğu gelişmiş ülkede bile başarısızlıkla yönetilen bir süreci; 20 yıllık AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, dönüşümle ve sağlık çalışanlarının, özverisi ve yeteneği, altyapısının kuvvetli olmasıyla çok büyük bir başarıyla sonuçlandırdık. Özellikle hizmet konusunda özveriyle çalışan bütün sağlık çalışanları arkadaşlarıma, buradan göreve başlarken minnetlerimi arz etmek istiyorum. Hem hasta hem çalışan memnuniyeti önceliklerimizdir ve bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle hastalanmadan koruyucu sağlık hizmetlerini ve temel sağlık hizmetlerini önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Türkiye, bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmiştir. Sayın Bakanım, milletimize, devletimize, insanlığa verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bayrağı Allah bize hayırlısıyla, başarıyla, başka arkadaşlarımıza da vermeyi nasip etsin. Allah bizi, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, çalışanlarımıza mahcup etmesin. Elimizden geldiğince çalışacağız. Şimdiye kadar olan başarılı sağlık hizmetlerini ve sağlık sektörünün gelişmelerini çok daha iyi bir yerlere getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'ACI VE SARSICI OLAYLARIN DÖNEMİ OLDU'

Fahrettin Koca da konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak değil, Doktor Fahrettin Koca olarak yapacağını kaydetti. Görev sürecinde verilmiş cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştığını aktaran Koca, şunları söyledi:

"Şehir hastaneleri konusunda gösterdiğim çabam bunlar arasındadır. Sağlık Bakanlarımız, yakın dönemlere kadar işlerini adeta bir hekim gibi göze çarpmadan yapan kişilerdi. Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. 24 Ocak 2020 gününde Elazığ depremi acısını yaşadık. Bunu, ilk vakasını 11 Mart 2020 günü açıkladığım Covid 19 küresel salgını izledi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş, Hatay depremleri, büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin bu sınavları başarıyla verdiğini inanıyorum. Şehir hastanelerimizin 18'i, kamu-özel iş birliğiyle yapılırken, son 6 yılda ihalesi yapılanların tamamını genel bütçe kaynaklarıyla yaptık. Şehir hastanelerinin bütçeye yük olmasını önledik. Beyaz Reform'un, adı uzun süre anılacak bir gelişme olduğuna inanıyorum. Beyaz Reform'un sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu önemli oranda çözdük. Malpraktis sorunu, dünyada eşi olmayan şekilde aşıldı. Sağlık çalışanlarına daha iyi şartlarda hizmet hakkı sağladık. Özlük haklarında emekliliklerini de kapsayacak şekilde önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımızı büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduk. Sayın Bakan; ben bir emanet devraldım. Çabalarla kıymeti artan ve sahibi millet olan bu emaneti, şimdi size devrediyorum. Ülkemizin, aşı konusunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan yeni Hıfzıssıhha projesini, ulaştığı noktada size devrediyorum. Hepatit A, su çiçeği ve kuduz aşıları için başlattığımız teknoloji transferiyle ülkemizde kurulacak ve tamamen yerli üretim yapacak tesislerimiz için, saydığım aşılardan ikisinin teknoloji transfer süreci başladı. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini ise siz üstlenmiş oluyorsunuz. Hedef, 2028 yılına geldiğimizde bağışıklama programımızdaki tüm aşıları, yerli olarak üretebilmektir. Türkiye olarak, bunu başarabileceğimize kuşku yok. Sağlık Vadisi projemiz için çok gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kararnamesi çıktı. Sıra projenin hayata geçmesine gelmiştir. Görev, devir-teslim töreninde anılması en mühim noktalardan biri budur" diye konuştu.