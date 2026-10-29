Sağlık Bakanlığı Erzurum'da aile hekimlerine astım ve KOAH eğitimini tamamladı

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Erzurum'da Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla aile hekimlerine yönelik planlanan "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın "Koruyan Sağlık" ve "Geliştiren Sağlık" vizyonu kapsamında ekim ayı boyunca yürütülen eğitim süreci, düzenlenen son oturumların ardından sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, toplumda sıkça görülen kronik solunum yolu rahatsızlıklarından astım ve KOAH konuları tüm yönleriyle ele alındı.

Astım ve KOAH'ta Güncel Yaklaşımlar Masaya Yatırıldı

Eğitim programı ile birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) alanındaki klinik becerilerinin ve güncel bilgilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Kursiyer hekimlere; hastalıkların erken tanısı, etkin takibi, doğru hasta değerlendirmesi ve tedavi süreçlerinin güçlendirilmesi konularında kapsamlı aktarımlar yapıldı. Ayrıca vakaların takibinin düzenli yapılması ve gerektiğinde üst basamak sağlık kuruluşlarına doğru şekilde yönlendirilmesi süreçleri detaylandırıldı.

Akademik Kadrondan Büyük Destek

Eğitim sürecinin başarıyla neticelenmesinin ardından yayımlanan teşekkür mesajında, programa bilimsel ve teorik altyapı sağlayan üniversite ve hastane kadroları unutulmadı. Yapılan açıklamada, "Eğitimci olarak destek sunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'nin akademik ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın güncel bilimsel bilgiler ışığında aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemeye ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik eğitim programlarına farklı konu başlıklarıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı