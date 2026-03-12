Sağlık Bakanlığı: 70 bini aşkın hasta diyaliz tedavisi görüyor

SAĞLIK Bakanlığı, 598 devlet hastanesi ile eğitim ve araştırma hastanesinde vatandaşlara diyaliz tedavisi sağlandığını duyurarak, "Kamu tesislerinin dışındaki merkezlerle birlikte bu sayı 969'u bulurken Türkiye genelinde 70 bini aşkın hasta diyaliz tedavisi görmektedir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, '12 Mart Dünya Böbrek Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, böbreklerin hormonal ve temel işlevlerinde zamanla ortaya çıkan kalıcı kayıpların 'kronik böbrek hastalığı' olarak tanımlandığı belirtilerek, "Bu hastalık, artan görülme sıklığı, ciddi komplikasyonlara yol açabilmesi ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyaliz veya böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilmekte; bu sebeple erken tanı hastalığın tedavisinde büyük önem taşımaktadır" denildi.

'HER 6-7 ERİŞKİNDEN BİRİ KRONİK BÖBREK HASTASI'

Türkiye'de bulunan her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı (KBH) bulunduğu kaydedilerek, "Dünya genelinde ise 850 milyondan fazla kişi kronik böbrek hastalığından etkilenmekte, her yıl 3 milyondan fazla kişi bu hastalığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Türkiye genelinde diyaliz hizmetleri geniş bir sağlık altyapısı ile sunulmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı, 598 devlet hastanesi ile eğitim ve araştırma hastanesinde vatandaşlara diyaliz tedavisi sağlamaktadır. Kamu tesislerinin dışındaki merkezlerle birlikte bu sayı 969'u bulurken Türkiye genelinde 70 bini aşkın hasta diyaliz tedavisi görmektedir. Tüm sağlık tesislerindeki diyaliz hizmetleri geri ödeme kapsamındadır" ifadelerine yer verildi.

'DİYABET, OBEZİTE VE HİPERTANSİYON EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ'

Kronik böbrek hastalığına en sık yol açan nedenler arasında obezite, diyabet ve hipertansiyonun yer aldığı vurgulanarak, "Bu nedenle söz konusu hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve kontrol altına alınması böbrek hastalıklarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Böbrek hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için 'erken tanı' hayati önem taşımaktadır. Tarama testleri sayesinde böbrek rahatsızlıkları erken dönemde tespit edilebilmekte ve hastalığın ilerlemesi önlenebilmektedir. Kronik hastalıkların erken teşhisi ve düzenli takibi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda aile hekimleri; hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler risk açısından bireylerin risk durumlarını değerlendirmekte, düzenli olarak takip etmekte, gerekli durumlarda üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapmaktadır. Böbrek hastalıklarının önlenmesi için bireylerin düzenli sağlık taramalarını yaptırmaları, yeterli su tüketmeleri, sağlıklı beslenmeleri, fiziksel olarak aktif olmaları ve sigara ile alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları büyük önem arz etmektedir" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı